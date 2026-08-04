SV Klein-Winternheim: Mit »Baila Baila« zum Boom? Die neue Macht in der B-Klasse? Eine Freundesgruppe sorgt beim SV Klein-Winternheim jetzt schon für Aufstiegseuphorie von Franziska Donauer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Soll in der neuen Saison die Bälle für den SV Klein-Winterheim ins Netz jagen: Nick Zimmermann (links, hier im Trikot der TSG Bretzenheim). Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Klein-Winternheim. „Baila, Baila, Baila, Baila“ schallte beim SV Klein-Winternheim jüngst durch das Vereinsheim. Die Stimmung ist gut, geradezu euphorisch. Und das nicht nur, weil Lars Frick mit seiner Performance des Ballermann-Songs zum Einstand auf ganzer Linie begeistert hat. Die B-Klasse-Fußballer haben mächtig aufgerüstet, ein ganzer Freundeskreis kam hinzu. Einige Spieler sogar aus der Verbandsliga. Ein Statement. Das sieht auch Trainer Enrico Gottwald so. Er legt sich fest: „Wir wollen und werden aufsteigen.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Zwei Abstiege in Folge liegen hinter dem Club, zuletzt folgte der Klassenerhalt in der B-Klasse. Inzwischen wird wieder groß geträumt. Immerhin bringen die zwölf Neuen mindestens Bezirksliga-Erfahrung mit: Paul Basel, Nick Zimmermann und Lars Frick kommen von der TSG Bretzenheim; Paul Hofmann, Nermin Fakovic und Moritz Breier von der TuS Marienborn. Aron Klein, Maximilian Pflücke und Leon Klein spielten zuletzt für Bezirksligist Fontana Finthen. Auch die reaktivierten Onur Özdogan, Jannik Czerwionka und Carlos Portugall haben eine höherklassige Vergangenheit.

Aufstiegslimit? Gottwald: „Sehe noch kein Ende“ Damit ist das Team qualitativ zu stark für die B-Klasse. Die Konkurrenz nimmt das hin. „Es ist weitläufig bekannt, dass wir einfach Glück hatten.“ Mit Geld lockt der Verein nicht, betont Gottwald. Dass Klein-Winternheim wohl mit dem Aufstieg rechnen kann, liegt auch an der Ligareform des SWFV. Die ersten Sechs steigen auf. „Mein primäres Ziel ist es, die Mannschaft so weiterzuentwickeln, dass sie nächstes Jahr vielleicht wieder oben angreifen kann“, sagt Gottwald deshalb. Wo ist das Limit? „Ich sehe noch kein Ende. Aber über ein Jahr hinauszuschauen, ist schwierig. Man weiß nie, was passiert, auch wegen Verletzungen.“ Der Kaderausbau hat sich jetzt schon ausgezahlt. Alle sind ehrgeiziger geworden, berichtet Gottwald. Denn durch die Neuzugänge herrscht mehr Zug. „Sie kennen das einfach so, dass man eine Viertelstunde oder 20 Minuten vorher auf dem Platz steht und machen Action“, führt der 35-Jährige aus. Das sei zuletzt verloren gegangen.