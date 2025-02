SV Kleestadt II unterliegt Klein-Zimmern II

Fehlstart und schwierige erste Halbzeit

Von Beginn an hatte der SV Kleestadt Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Bereits in der 5. Minute musste die Mannschaft einen Rückschlag hinnehmen, als Klein-Zimmern II einen Freistoß direkt verwandelte. Wenige Minuten später führte ein kapitaler Fehlpass im Spielaufbau zum 2:0 (14. Minute). Die schwierigen Platzverhältnisse machten es beiden Teams nicht leicht, doch Kleestadt stabilisierte sich allmählich und kam zu mehr Ballbesitz. In der 39. Minute wurde P. Berwing im Strafraum gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte K. Li souverän zum 2:1-Anschlusstreffer. Mit einem knappen, aber verdienten Rückstand ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Hoffnung und Hektik

Nach dem Seitenwechsel hoffte der SV Kleestadt auf eine Wende, doch erneut waren es die Hausherren, die jubeln durften. In der 55. Minute entschied der Schiedsrichter plötzlich auf Elfmeter für Klein-Zimmern, der sicher zum 3:1 verwandelt wurde. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Keine Minute später landete der Ball über P. Berwing bei A. Tretin, der irgendwie den 3:2-Anschluss erzielte. Das Spiel wurde zunehmend hektischer, zahlreiche Fouls und Zeitstrafen prägten die Schlussphase. Trotz aller Bemühungen wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen – auch wenn man das Gefühl hatte, dass selbst zwei weitere Spielstunden kein Tor mehr gebracht hätten.