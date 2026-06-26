SV Klausheide blickt auf erfolgreiches Jahr zurück Vorfreude auf das 100-jährige Jubiläum 2027 von red · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Die geehrten Mitglieder und Vereinsvertreter bei der Jahreshauptversammlung des SV Klausheide (von links): Carsten Seifert (1. Vorsitzender), Bernward Meyer, Jürgen Küpers, Benedikt Wallmeyer, Heike Wallmeyer, Leo Wallmeyer, Edward Büscher, Hildegard Küpers, Thomas Ebbecke, Uwe Kempkes und Milena Harmsen. – Foto: SV Klausheide

Bei seiner Jahreshauptversammlung blickt der SV Klausheide auf ein insgesamt erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Der 1. Vorsitzende Carsten Seifert, der das Amt erst im vergangenen Oktober übernommen hat, begrüßt die Mitglieder sowie Sponsoren und zieht eine positive Bilanz.

In seiner Rede spricht Seifert seinen Vorstandskollegen, Sponsoren und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern seinen besonderen Dank für ihr Engagement aus. Mit Blick auf die anstehenden Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Vereinsheim appelliert er an die Mitglieder, sich weiterhin aktiv in das Vereinsleben einzubringen und die Zukunft des Vereins mitzugestalten. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Ausführungen ist das bevorstehende 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2027. Die Planungen hierfür sind bereits weit fortgeschritten. Seifert lobt die Helferinnen und Helfer, die schon jetzt hervorragende Arbeit leisten. Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden vom 2. bis 4. Juli 2027 statt. Geplant sind am Freitag ein Kommersabend, planmäßig am Samstag ein Fußballspiel gegen die Traditionsmannschaft eines Bundesligisten sowie eine große Ballermann-Party am Abend. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Familientag. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Im Rahmen des Kassenberichts wurde die finanzielle Situation des Vereins dargestellt. Dabei wurde von einem insgesamt herausfordernden, aber kontrollierten Geschäftsjahr berichtet. Nach aktuellem Stand zeichnet sich für das laufende Geschäftsjahr jedoch eine spürbare finanzielle Erholung ab. Herren Hauptabteilungsleiter Eric Harmsen blickt auf ein sportlich äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Neben dem Fußball entwickeln sich insbesondere die Dart- und Bouleabteilung hervorragend. Beide Bereiche verzeichnen nicht nur steigende Mitgliederzahlen, sondern auch sportliche Erfolge und haben sich inzwischen fest im Vereinsleben etabliert.