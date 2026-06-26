SV Klausheide blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Bei seiner Jahreshauptversammlung blickt der SV Klausheide auf ein insgesamt erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Der 1. Vorsitzende Carsten Seifert, der das Amt erst im vergangenen Oktober übernommen hat, begrüßt die Mitglieder sowie Sponsoren und zieht eine positive Bilanz.
In seiner Rede spricht Seifert seinen Vorstandskollegen, Sponsoren und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern seinen besonderen Dank für ihr Engagement aus. Mit Blick auf die anstehenden Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Vereinsheim appelliert er an die Mitglieder, sich weiterhin aktiv in das Vereinsleben einzubringen und die Zukunft des Vereins mitzugestalten.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Ausführungen ist das bevorstehende 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2027. Die Planungen hierfür sind bereits weit fortgeschritten. Seifert lobt die Helferinnen und Helfer, die schon jetzt hervorragende Arbeit leisten. Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden vom 2. bis 4. Juli 2027 statt. Geplant sind am Freitag ein Kommersabend, planmäßig am Samstag ein Fußballspiel gegen die Traditionsmannschaft eines Bundesligisten sowie eine große Ballermann-Party am Abend. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Familientag. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.
Im Rahmen des Kassenberichts wurde die finanzielle Situation des Vereins dargestellt. Dabei wurde von einem insgesamt herausfordernden, aber kontrollierten Geschäftsjahr berichtet. Nach aktuellem Stand zeichnet sich für das laufende Geschäftsjahr jedoch eine spürbare finanzielle Erholung ab.
Herren Hauptabteilungsleiter Eric Harmsen blickt auf ein sportlich äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Neben dem Fußball entwickeln sich insbesondere die Dart- und Bouleabteilung hervorragend. Beide Bereiche verzeichnen nicht nur steigende Mitgliederzahlen, sondern auch sportliche Erfolge und haben sich inzwischen fest im Vereinsleben etabliert.
Besonders erfreulich verläuft die Saison der 1. Herrenmannschaft. Mit 63 Punkten und 100 erzielten Toren verteidigt das Team vom sechsten Spieltag bis zum Saisonende erfolgreich den zweiten Tabellenplatz und sichert sich damit den Aufstieg. Harmsen erinnert daran, dass vor der Saison zunächst große Herausforderungen zu bewältigen waren. Nach dem überraschenden Ausscheiden von Trainer Christian Kempkes, der sechs Jahre lang die Geschicke der Mannschaft lenkte und maßgeblich am Neuaufbau im Jahr 2020 beteiligt war, mussten neue Strukturen geschaffen werden. Mit Heinrich Sawazki als Trainer und Tobias Albers als spielenden Co-Trainern gelingt es jedoch, das Team direkt in ihrer ersten Saison zum Aufstieg zu führen.
Besondere Anerkennung erhält Serwan Hamo, der mit 40 Treffern nicht nur vereins- und ligaweit, sondern in der gesamten Grafschaft Bentheim der erfolgreichste Torschütze ist.
Für die kommende Spielzeit lautet das Ziel, möglichst schnell die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln und sich dauerhaft in der neuen Liga zu etablieren. Mit Jonah Wiggers (VfL Weiße Elf U19) und Joris Sabelhaus (SV Vorwärts Nordhorn III) kehren zudem zwei ehemalige Jugendspieler zum Verein zurück. Weitere Verstärkungen sind grundsätzlich nicht auszuschließen, müssten die Mannschaft jedoch unmittelbar weiterbringen.
Auch bei den Altherren steht ein personeller Umbruch bevor. Der langjährige Trainer Mike Hartke gibt nach mehr als sieben Jahren sein Amt ab. Harmsen dankt ihm ausdrücklich für seinen großen sportlichen und organisatorischen Einsatz. Die Nachfolge ist bereits geregelt, sodass zur neuen Saison wieder mehr Stabilität und Kontinuität einkehren sollen.
Im Rahmen der Versammlung werden zudem zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue geehrt. Als Sportler des Jahres wird Thomas Ebbecke ausgezeichnet, Sportlerin des Jahres ist Larissa Verwolt.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft werden Nils Hüsemann und Milena Harmsen geehrt. Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Heike Wallmeyer, Leo Wallmeyer, Benedikt Wallmeyer und Jürgen Küpers zurück. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Hildegard Küpers, Uwe Kempkes und Edward Büscher ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung für 60 Jahre Vereinstreue erhielt Bernward Meyer.