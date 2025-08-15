Michael Felzen will in Klausen den Umbruch vorantreiben. – Foto: Fupa/Verein

SV Klausen: Schmaler Kader, großer Zusammenhalt B 15: Unter dem neuen Trainer Michael Felzen gab es Tore satt zum Auftakt. Welche Aufgabe nun auf sein Team wartet.

Der Start unter dem neuen Trainer ist geglückt: Nach einer zähen ersten Hälfte, „in der wir mit etwas Pech auch hätten hinten liegen können“, so Michael Felzen, drehte der SV Klausen im zweiten Durchgang auf und erzielte im Duell der Kreisliga B 15 bei der SG Laufeld/Buchholz II noch fünf weitere Treffer. „Die ersten 45 Minuten waren insgesamt in Ordnung. Direkt nach dem Wiederanpfiff ist uns glücklicherweise das 2:0 gelungen. Anschließend wurden die Lücken in der Laufelder Mannschaft größer, was wir auszunutzen wussten“.

Nur zwei Akteure standen ihm im Auftaktmatch als Ersatzspieler zur Verfügung. Am Samstag ab 17 Uhr, wenn die SG Ellscheid II im Wallfahrtsort zu Gast ist, hofft der 38-jährige Lehrer an der Integrierten Gesamtschule Salmtal auf die eine oder andere Alternative mehr. Doch die dünne Personaldecke, weiß Felzen, wird dem Team wohl noch die ganze Saison über zu schaffen machen. Dieses Problem war ihm bereits bei seinem Amtsantritt vor einigen Wochen bewusst. Trotzdem reizt Felzen die Aufgabe: „In Klausen wird gerade ein Umbruch vollzogen. Erfahrene Kräfte wie Andreas Niesen, Fabian Hoffmann und Sebastian Simon wollen sich künftig mehr auf die Alten Herren konzentrieren. Einige Jüngere sind nachgerückt.“ Allein vier Klausener kamen von der A-Jugend des JFV Wittlicher Tal zurück: In Felix Demers, Max Kriegsmann, Kjell Wagner, Elian Siegemund ruhen genauso die Hoffnungen wie in den aus der Salmrohrer A-Jugend gewechselten Simon Bents und Sebastian Linden.

Der gute Kontakt zum aus Wittlich verpflichteten Quartett ebnete Felzen auch den Weg nach Klausen. Bis drei Spieltage vor Schluss hatte er sie vorige Saison beim JFV trainiert. Nach dem 0:3 bei der JSG Hetzerath folgte aber die Trennung. „Wir hatten in der Bezirksliga als Tabellenführer drei Punkte Vorsprung, und ich musste vorzeitig gehen. Aus meiner Sicht gab es keine Probleme zwischen Mannschaft und Trainerteam. Aber offenbar war ich beim JFV-Mitgliedsverein Rot-Weiss Wittlich nicht mehr erwünscht ...“ Zuvor hatte er eigentlich geplant, eine Pause einlegen zu wollen. „In der fußballfreien Zeit fing es aber relativ schnell wieder an zu jucken.“ Mitausschlaggebend für sein Engagement seien auch die guten Gespräche mit den Führungsspielern und Verantwortlichen sowie der hohe Identifikationsgrad gewesen. „Der Zusammenhalt ist groß. Hier traut sich keiner, nach dem Training vor zehn oder halb elf nach Hause zu gehen“, berichtet Felzen, der in der Saison 2022/23 in seinem Wohnort die SG Altrich in der A-Klasse coachte.