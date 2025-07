SV Kirchzarten meldet keine Aktivenmannschaft in der Saison 2025/2026

Der Sportverein Kirchzarten e.V. (SVK) muss mit großem Bedauern mitteilen, dass in der kommenden Saison 2025/2026 erstmals in der Vereinsgeschichte keine aktive Herrenmannschaft im Spielbetrieb gestellt werden kann.

Der Grund ist klar: Uns fehlen schlichtweg die notwendigen Spieler. In den vergangenen Jahren haben sich strukturelle Defizite in unserer Fußballabteilung aufgebaut, die in den letzten Jahren nicht gelöst werden konnten. Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Monaten ist es dem geschäftsführenden Vorstand und der Abteilungsleitung nicht gelungen, diesen Trend umzukehren.

„Es ist ein bitterer Einschnitt – und er tut weh. Aber wir wollen offen und ehrlich mit unserer Situation umgehen“, erklärt Ulrich Schwär, Vorstandsvorsitzender des SVK. Ein zentrales Problem ist das fehlende Fundament aus engagierten Funktionären und Betreuern rund um

die Aktivenmannschaften. Trotz wiederholter Aufrufe, Gespräche und Initiativen konnten wir hierfür bisher keine tragfähige Lösung finden.