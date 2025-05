SV Kicklingen-Fristingen stellt sich neu auf

Nach zwei Jahren als Trainer wird Michael Bihler seine Aufgabe als Hauptübungsleiter der 1. Mannschaft des SVK abgeben. In der ersten Saison gelang dem ehemaligen Spieler und Kapitän die Relegation mit seinen Schützlingen. Der Aufstieg wurde dabei nur knapp verfehlt im Jahr 2023/2024. Sein Nachfolger steht mit Maximilian Strobel bereits fest. Der 28-Jährige trainierte aktuell mit großem Erfolg seinen Heimverein Villenbach und schließt sich ab kommenden Sommer den Kickern an der Bertenau an. Zur Seite wird ihm Jonas Manier als Spielertrainer stehen, der bereits in die 8. Saison an der Bertenau geht. Das Trainerduo wird sich die Aufgaben teilen, wobei Manier weiterhin als Spieler fungiert. Komplettiert wird dass Trainerteam weiterhin von Stefan Besel, der als Nr.1 und Torwart Trainer beider Mannschaften im Einsatz ist.

In der zweiten Mannschaft ist für Dietmar Baumann nach einem Jahr Schluss. Baumann selbst war am Aufbau der zweiten Mannschaft beteiligt und festigte in seiner ersten Amtszeit als Trainer die A-Klasse. Nun ist das oberste Ziel den Klassenerhalt schnellstmöglich fest zu machen. Als neuer Trainer wird sich Peter Piak die Aufgaben mit Spielertrainer Sven Kocan teilen, der auch über die Saison hinaus weiterhin das Rot-Weiße Dress tragen wird. Piak selbst wird noch bis zum Sommer als sportlicher Leiter fungieren und dann sein Amt an Markus Kapfer übergeben. Kapfer war als Trainer bereits im Landkreis unterwegs und darüber hinaus unter anderem beim FC Gundelfingen und TSV Rain II aktiv und konnte sich dadurch bereits sehr gut im Amateurfußballgeschäft vernetzen. Nun wird sich der 36-Jährige einer neuen Herausforderung stellen und das junge Abteilungsleiter Trio um Reschnauer, Bihler und Jung im Rahmen der sportlichen Leitung unterstützen.