SV Kettenkamp geht ohne Erwartungsdruck in die Rückserie

Der SV Kettenkamp nutzt die Wintermonate bewusst zur Regeneration, bevor der Blick wieder auf den Wettbewerb gerichtet wird. „Im Dezember fahren wir als Mannschaft herunter“, sagt Trainer Thomas Lager und betont die Bedeutung der Pause. Man verbringe im Laufe des Jahres viel Zeit miteinander, „sodass wir auch mal eine Pause zum Durchschnaufen gerne annehmen, lach“. Ganz ohne Ball bleibt das Team jedoch nicht. Im Dezember und Januar trifft sich die Mannschaft jeweils einmal pro Woche zum gemeinsamen Kicken in der Ballsporthalle in Kettenkamp, ehe die Vorbereitung auf die Rückserie beginnt.

Die Rahmenbedingungen verlangen dabei Flexibilität. Da kein Kunstrasenplatz zur Verfügung steht, weicht der SVK im Februar auf Soccerhallen und Spinning-Einheiten aus. „Wir müssen einfach kreativ werden, um auch zum Start der Rückrunde eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufs Grün zu bekommen“, erklärt Lager. Testspiele gegen die Zweitvertretungen von TuS Eintracht Rulle, TuS Bersenbrück und den SV Grün-Weiß Brockdorf sollen den Wettkampfcharakter simulieren. Hinzu kommen zwei Hallenturniere als feste Bestandteile der Winterzeit. Beim Fortuna-Cup in Ankum und beim VR Hall Cup in Nortrup nimmt Kettenkamp gerne teil, „allein schon, um uns zu zeigen und aber auch, weil wir gerne unsere Nachbarvereine unterstützen“. Sportlich ist der Trainer mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, ohne dabei die Maßstäbe unnötig hochzusetzen. Trotz einer starken Vorsaison sei man „ohne eine Erwartungshaltung in die aktuelle Runde gegangen“. Das Ziel bleibe ein Platz in der oberen Tabellenhälfte, verbunden mit „Spaß und Freude am gemeinsamen Hobby“. Eine konsequente Entwicklung wolle er als Coach zwar immer vorantreiben, räumt aber ein, dass sich dies nicht in jeder Phase umsetzen lasse. Positiv hebt Lager das Teamgefüge hervor, das sich besonders in engen Spielen gezeigt habe.

Wie schon in der vergangenen Saison hatte der SVK mit verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Einige Spieler fehlten lange oder stehen erst in der Rückserie wieder zur Verfügung. „Alle eingesetzten Spieler haben es richtig gut gemacht“, betont Lager. Besonders wertvoll seien Erfolge gegen Gegner gewesen, „gegen die wir in der Vergangenheit oft nichts geholt haben“. Insgesamt gewinne die Mannschaft mehr Spiele, als sie verliere. Gleichzeitig benennt der Trainer auch Schwächen. „Nichtsdestotrotz haben wir als Mannschaft im Spiel gegen den Ball Verbesserungspotenzial.“ Unter dem Strich aber sei man „mit dem Abschneiden und der Einstellung der Mannschaft im Verein und im Trainerteam sehr zufrieden“. Ein wichtiger Faktor war der Einsatz junger Spieler. Aufgrund der personellen Situation erhielten sie viel Spielzeit. Für deren fußballerische und persönliche Entwicklung sei das „eine sehr interessante und lehrreiche Hinserie“ gewesen. Die Integration aus dem Jugendbereich habe erneut gut funktioniert. Dass diese Eingliederung so reibungslos verlaufen sei, wertet Lager ausdrücklich als Verdienst der Spieler selbst, „die aus der Jugend hochgekommen sind“.