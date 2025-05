SV Kehlen: Verlängerung Zusammenarbeit mit dem Trainerteam

Der SV Kehlen freut sich, die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Trainerteam bekanntgeben zu können. Fußball-Leiter Patrick Herrmann hat mit Chef-Trainer Dennis Horvat, Co-Trainer Thomas Segeroth und Torspieler-Trainer Stefan Frei die Vereinbarung für die Saison 2025/26 geschlossen.

Dennis Horvat hat im Oktober 2023 den Trainerposten zunächst interimsweise, dann fest übernommen. Thomas Segeroth unterstützt seit Juli 2024, Stefan Frei ist seit vielen Jahren für die Torspieler zuständig.

Der SV Kehlen hat einen schwierigen Start in die Kreisliga-Saison 2024/25 gehabt. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga musste sich die Mannschaft zunächst in den hinteren Tabellenregionen einreihen. Doch die Leistungskurve zeigte insbesondere in den letzten Wochen deutlich nach oben, so dass der Verein nunmehr den fünften Platz einnimmt – ein Platz, der die Qualifikation für die reduzierten Kreisliga-A-Plätze in der nächsten Saison garantiert. „Dies ist nicht zuletzt den Trainern und ihrer guten Arbeit zu verdanken“, so Patrick Herrmann. „Daher freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit und sind gespannt, wohin der gemeinsame Weg noch führt“.

Bild: v.l.n.r.: Stefan Frei, Dennis Horvat, Thomas Segeroth, Patrick Herrmann.