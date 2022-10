SV Kehlen trennt sich von Trainer Tobias Ullrich

Tobias Ullrich und Co-Trainer Michael Zauner haben die Mannschaft während der sehr schwierigen Corona-Zeit geführt – mit all den Widrigkeiten, die diese Zeit für den Sport mit sich gebracht hat. Dabei haben beide ein großes Engagement gezeigt und viel Herzblut für unseren Verein bewiesen. Daher bedankt sich der Verein mit der Abteilungsleitung für die geleistete Arbeit in den nahezu drei Jahren sehr herzlich – dementsprechend schwer ist dem Verein auch die zu treffende Entscheidung gefallen.

„Aber auch in unseren Klassen ist der Fußball halt ein Ergebnissport – und da waren die Erwartungen des Vereins an die Saison anders. Klar ist auch: einen Teil an der derzeitigen sportlichen Misere trägt die Mannschaft auf ihren Schultern. Neben Verletzungen sind viele unnötige Abwesenheiten vorgekommen – dadurch wurde vieles in der sportlichen Arbeit erschwert. Wir wollen mit einer Neubesetzung des Trainerpostens neue Impulse geben – und auch einen „Neuanfang“ in der Saison ermöglichen“, so Kehlens Spielleiter Josef Kesenheimer zu der Entscheidung.

Am Sonntag empfängt der SV Kehlen den FC Leutkirch zum Heimspiel.