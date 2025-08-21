SV Kasing ringt FC Sandersdorf mit 2:1 nieder

Die Vorfreude ist groß, wenn am Freitag, den 22. August 2025, die neue Ligasaison eingeläutet wird. Den Auftakt macht um 18:30 Uhr das spannende Duell zwischen dem SV Kasing und dem FC Sandersdorf. Beide Teams wollen von Beginn an ein Zeichen setzen.

Am Sonntag, den 24. August 2025, geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Um 14:00 Uhr stehen gleich zwei Partien an: Der SV Menning empfängt den FC Mindelstetten, während der SV Zuchering zuhause gegen den VfB Eichstätt II antritt. Hier dürfen sich die Fans auf packende Begegnungen freuen.

Ab 15:00 Uhr wird der Fußballnachmittag mit vier weiteren Spielen fortgesetzt. Der TSV Hohenwart trifft auf den SV Ingolstadt-Hundszell, der TSV Kösching empfängt den FC Hitzhofen-Oberzell, und der SV Karlskron misst sich mit dem TV Münchsmünster. Komplettiert wird der Spieltag mit der Partie TSV Lichtenau gegen den SV Denkendorf.