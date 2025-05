SV Karsau verschafft sich im Abstiegskampf „ein kleines bisschen Luft“

Durchatmen beim SV Karsau: Nach dem 2:1-Sieg über die Landesliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach klettert die Mannschaft von Cliff Kiefer auf den elften Tabellenplatz. Für Erleichterung ist es aber noch zu früh, weiß der Coach: „Der Sieg gibt uns ein kleines bisschen Luft, aber in der nächsten Woche kann sich alles wieder drehen, wenn man nicht selbst punktet.“ Der Gegner präsentierte sich spielstark und hatte einige Spieler der A-Jugend eingebaut, die mit ihrer Schnelligkeit und Ballbeherrschung viel für die Zukunft des FVLB versprachen. „Es gab aber wenige Chancen auf beiden Seiten“, berichtete Kiefer. „Für uns war wichtig, dass wir nach dem 0:1 rasch den Ausgleich geschafft haben.“

In der zweiten Halbzeit verwandelte Dominik Wohner einen an Pascal Zumkeller verschuldeten Foulelfmeter zum 2:1. Der Gast drängte daraufhin auf den Ausgleich, aber „wir haben mit allem verteidigt, was wir hatten“ (Kiefer). Fast hätte Joker Sebastian Dresel noch das 3:1 erzielt, aber er traf nur die Latte. „Es war eine tolle Reaktion nach der Niederlage gegen Efringen-Kirchen (2:10)“, freute sich Kiefer.