SV Karsau: Trainerteam der 1. und 2. Mannschaft verlängert

v.links: George Ethnasuos, Nils Janke, Robert Uhlmann und Cliff Kiefer – Foto: SV Karsau

Der SV Karsau kann eine wichtige Personalentscheidung frühzeitig vermelden: Das komplette Trainerteam der Aktivmannschaften hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und bleibt dem Verein erhalten.

Die Verlängerung steht für Kontinuität und Vertrauen in die gemeinsame sportliche Entwicklung. In den vergangenen Monaten konnten sowohl mannschaftlich als auch spielerisch positive Fortschritte erzielt werden, an die nun weiter angeknüpft werden soll.

Ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Ausrichtung ist zudem die fachliche Qualifikation im Trainerteam: Seit Anfang letzten Jahres ist Cliff in Besitz der DFB Trainer C-Lizenz, wodurch moderne Trainingsmethoden und eine gezielte Weiterentwicklung der Spieler gewährleistet werden.