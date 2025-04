SV Karsau fährt mit stabiler Defensive wieder stabile Ergebnisse ein

Seit nunmehr vier Partien ist der SV Karsau unbesiegt und hat die Abstiegszone der Kreisliga A West verlassen. Für Trainer Cliff Kiefer ist die Serie der Ausweis einer verbesserten Defensivleistung, zuletzt "konnten wir auch spielerisch mehr Akzente setzen". Den 4:1-Sieg am Samstag beim TuS Maulburg wertete Kiefer als "verdient, insbesondere aufgrund der zweiten Halbzeit".

Nach der schnellen Gäste-Führung setzte Maulburgs Spielertrainer Vedat Erdogan einen Freistoß an den Pfosten, kurz darauf glich die Heimelf zum 1:1 aus (6.). Als dem TuS das vermeintliche 2:1 wegen einer strittigen Abseitsstellung aberkannt wurde, "haben wir den Faden verloren", so Erdogan, der am Wochenende "viele Verletzte und Urlauber" beklagte. "Wir haben viel mit langen Bällen probiert", doch "das können wir nicht", sein Team brauche den "Ball am Fuß". Die Tore zum 2:1 kurz vor und 3:1 kurz nach der Pause "haben uns geholfen", befand Kiefer. In der 81. Minute verhinderte Torwart Aaron Siebold mit seiner Elfmeterparade gegen Simon Steinebrunner das 2:3.