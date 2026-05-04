SV Karsau blickt nach knapper Niederlage auf eine trügerische Tabelle

David Procenko (links) brachte den SV Karsau früh in Führung, am Ende feierte der FC Bad Bellingen II (hier Simo Milisic) einen 2:1-Heimsieg. | Foto: Gerd Gründl

Der FC Bad Bellingen II hält sich dank des 2:1-Heimerfolgs über den SV Karsau auf dem zwölften Tabellenplatz, der sicher zum Ligaverbleib ausreichen würde. Indes waren es die Gäste, die früh in Führung gingen. Eine Fehlerkette in der Defensive hatte Karsau in Person von David Procenko genutzt, erklärte der Bad Bellinger Coach Gabriel Iordan.

Der Rückstand brachte seine Mannschaft aus dem Konzept, sodass sie sich bis zur Pause keine klare Chance erarbeiten konnte. Die langen Bälle auf Torjäger Istvan Nagy hatten diesmal nicht den gewünschten Effekt, und so schickte Iordan zur zweiten Halbzeit Florin Schuster für Nagy aufs Feld. Etwas später wechselte sich der Trainer selbst ein und bereitete den Ausgleich vor, indem er Ivan Stojanovic bediente. Dessen Schuss konnte Gästekeeper Pascal Lindenmann zwar parieren, aber im Nachsetzen war Marian Cantar erfolgreich. In der Nachspielzeit erzielte Cantar den Siegtreffer.