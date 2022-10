SV Kaisersbach will nun punkten

Nach der herben Enttäuschung aus dem Heimspiel gegen die Aramäer Heilbronn und dem unglücklichen 1:2 in der 92. Minute muss das Team von Trainer Hakan Keskin nun ins beschauliche Bühlertal zum TSV Obersontheim.



Der SV Kaisersbach ist die ausgeglichenste Mannschaft der Liga mit jeweils 4 Siegen, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Also alles ganz entspannt bei den Grün-Weißen? Der Blick geht nach der unglücklichen Niederlage letztes Wochenende nach unten. Nur zwei Pünktchen trennen den SVK sowohl vom Relegations- als auch vom ersten Abstiegsplatz. Umso wichtiger wären drei Punkte gegen den TSV. Die Obersontheimer stehen ihrerseits auf Platz 13, also dem erwähnten ersten Abstiegsplatz und werden ihrerseits nach dem etwas enttäuschenden 2:2 beim Tabellenletzten in Ilshofen Widergutmachung betreiben wollen.



Personell kann der Kaisersbacher Übungsleiter Hakan Keskin bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Auf Seiten des SVK fehlen Arnaud Seyfert, Sascha Munz, Aytac Uysal, Jannis Pembe, Steffen Mastalerz und Aleksandar Pribicevic. Wieder dabei sein werden Altin Collaku nach Gehirnerschütterung und auch Liburn Memeti der im Dienstagstraining böse umgeknickt war.



"Obersontheim ist ein unbequemer und robuster Gegner, auf den wir uns diese Woche im Training gut eingestellt haben", sagt Hakan Keskin vor dem Spiel. "Sie sind eine Mannschaft, die mit Ergebnissen sowohl positiv als auch negativ überrascht hat bisher." Keskin spielt damit beispielsweise auf das erwähnte 2:2 gegen Ilshofen oder den 1:0 Sieg gegen den Tabellendritten VFR Heilbronn an. "Wir schauen aber nicht auf den Gegner, sondern nur auf uns. Wir wollen unseren Matchplan durchziehen, wollen weniger zulassen als zuletzt, aber gleichzeitig für mehr Durchschlagskraft nach vorne sorgen." Der Blick auf die Tabelle macht Keskin zusätzlich Bedenken. "Die Tabelle wird immer enger und spätestens jetzt müssen wir uns bewusst sein, dass man schnell hinten reinrutschen kann. Dementsprechend möchten wir auf jeden Fall in Obersontheim die drei Punkte holen."