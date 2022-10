SV Kaisersbach will nachlegen

Nach dem "Trikotgate" und dem trotz aller Widrigkeiten hochverdienten 3:0 Sieges in Obersontheim, empfängt der SV Kaisersbach am Sonntag im Heimspiel die SpVgg Gröningen-Satteldorf. Die Gäste aus Satteldorf konnten am letzten Wochenende, nach drei sieglosen Spielen in Serie, zu Hause gegen den Tabellenletzten Ilshofen mit 2:0 gewinnen.

In den bisherigen drei Spielen gegeneinander, konnte bisher immer die Heimmannschaft gewinnen. Sollte also ein gutes Omen für die Kaisersbacher sein. Beim Heimspiel in der letzten Saison vor ziemlich genau einem Jahr, gewannen die Männer in Grün und Weiß souverän mit 3:0 durch unter anderem zwei Tore des überragenden Gökhan Alkan. Zudem lieferte Matthias Kugler zwei Vorlagen. In Satteldorf gab es dafür eine ebenso deutliche 0:3 Niederlage in der Hinrunde, dank eines Dreierpacks des nun für den Friedrichshaller SV auflaufenden Fabio Schumacher. Zudem gab es in der Hinrunde der ersten aufgrund von Corona abgebrochenen Saison eine 2:4 Niederlage in Satteldorf mit einem Doppelpack des Kaisersbacher Sturmtanks Phillipp Kees. Die Chance auf Mehrfachtreffer eines Spielers, liegen also sehr hoch.

Personell muss der Kaisersbacher Trainer Hakan Keskin dieses Wochenende neben den Langzeitverletzten Mastalerz, Munz, Pribicevic, Seyfert, Pembe und Uysal auf Tobias Wiese und Liburn Memeti (beide privat verhindert) verzichten. Okan Tüysüz und Gökhan Alkan sind angeschlagen und noch fraglich.