SV Kaisersbach will dritten Sieg in Folge

Am kommenden Sonntag geht es für den Tabellensechsten SV Kaisersbach, zum ersten der beiden aufeinanderfolgenden Rems-Murr Derbys zum Tabellenfünfzehnten Oppenweiler. Nach zwei Siegen in den letzten zwei Spielen kommt der SVK mit Rückenwind ins Murrtal. Momentan rangieren die Kaisersbacher sogar in der Formtabelle der letzten fünf Spiele auf Rang vier, die SGOS steht dort ebenfalls auf Rang 15.



Das Heimteam aus Oppenweiler konnte, wie fast jeder Gegner des SV Kaisersbach, das letzte Spiel mit einem Sieg beenden. Nach sieben Niederlagen in Folge, konnte man beim Tabellenletzten TSV Ilshofen 2 gewinnen und etwas Selbstvertrauen sammeln. In den Wochen davor gab es teils empfindlich hohe Niederlagen für den Aufsteiger. So verlor man beispielsweise 0:7 beim VfR Heilbronn, 2:6 gegen Crailsheim oder 1:5 in Satteldorf.



Personell hat der Kaisersbacher Übungsleiter Hakan Keskin wieder mehr Optionen für das Wochenende. Standardspezialist und Spielmacher Gökhan Alkan ist nach überstandener Krankheit wieder an Bord. Auch Tobias Wiese und Liburn Memeti, die letztes Wochenende privat verhindert waren, stehen wieder zur Verfügung. Stammtorhüter Walter Timo Duschek wird nach Schulterverletzung wieder im Tor stehen. Fehlen hingegen werden weiter die Langzeitverletzten Pembe, Uysal, Seyfert, Mastalerz, Pribicevic und Munz, der diese Woche nach seiner Meniskusverletzung wieder das erste Mal mit Ball trainieren konnte. Fehlen wird auch Benedikt von Bremen, der sich im Laufe der Woche krankgemeldet hat.



Trainer Hakan Keskin will den Gegner, trotz des Tabellenplatzes, nicht unterschätzen. "Oppenweiler habe ich bisher dreimal beobachtet und dreimal haben sie anders agiert. Für mich spielen sie somit mit am variabelsten diese Saison. Sie machen seit Jahren eine sehr gute und erfolgreiche Arbeit, das gilt es zu respektieren." Dennoch gelte für seine Mannschaft, "Respekt ja, aber Angst nein, denn wir haben die letzten zwei Wochen uns in einen "Flow" reingespielt, welches wir bis zur Winterpause so durchziehen und weiterhin erfolgreich gestalten wollen."



Ein besonderes Spiel auf Seiten der Kaisersbacher wird es für Tobias Wiese, der im Sommer aus der A-Jugend der SG Oppenweiler-Sulzbach von Trainer Hakan Keskin nach Kaisersbach gelotst wurde, sowie auf Seiten der Hausherren für den verletzten Louis Piscopo der bis zum Sommer seine Fussballschuhe noch in Kaisersbach schnürte.



Anstoß des Spiels ist am Sonntag, dem 06.11. um 14:30 auf dem Sportplatz in Oppenweiler. Verfolgen können Sie das Spiel außerdem hier auf FuPa.net oder auf Fussball.de im Live-Ticker sowie in den dazugehörigen Apps.



CP