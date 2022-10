SV Kaisersbach will beim Aufsteiger nachlegen

Nach dem souveränen Heimsieg am letzten Spieltag muss der SV Kaisersbach am Sonntag zum Tabellendreizehnten NK Croatia Bietigheim. Die im letzten Jahr souverän aufgestiegenen Bietigheimer befinden sich momentan auf dem ersten Abstiegsplatz und damit nach zehn Spieltagen schon ein wenig unter Druck. Der SV Kaisersbach möchte sein Polster von vier Punkten auf die Abstiegszone gerne vergrößern und gleichzeitig den Kontakt zur Spitzengruppe hinter dem enteilten Tabellenführer Türkspor Neckarsulm halten. Es könnte also ein weiteres richtungsweisendes Spiel für die Männer in Grün und Weiß werden.

Der SV Kaisersbach dürfte mit breiter Brust nach Bietigheim kommen. Drei ungeschlagene Spiele in Folge und den 4:2 Heimsieg gegen Oeffingen im Gepäck liegt die leichte Favoritenrolle bei den Gästen. "Wir wollen unser Spiel aufziehen und an die erste Halbzeit aus dem Oeffingen Spiel anknüpfen, in dem wir den Gegner phasenweise spielerisch erdrückt haben", so Trainer Hakan Keskin vor dem Spiel. "Dennoch werden wir aufpassen müssen. Die Liga ist eng und Bietigheim hat dem einen oder anderen starken Gegner doch auch Probleme bereiten können." Keskin spielt damit auf die knappen 0:1 Niederlagen gegen Crailsheim, den VfR Heilbronn, Löchgau oder im Derby gegen Germania an. "Sie sind eine technisch versierte Mannschaft mit guten Scorern in ihren Reihen und deren Trainer kennt die Liga sehr gut." so Keskin weiter "Bietigheim hat letzte Saison nicht ohne Grund über vier Tore pro Spiel gemacht. Wir haben das schon auf dem Schirm."