SV Kaisersbach stellt die Weichen für die kommende Saison!

Der SV Kaisersbach 1955 geht auch in der Saison 2023/24 den gemeinsamen Weg mit seinem Cheftrainer Hakan Keskin, dessen Co-Trainer und Videoanalyst Torsten Kugler, Co-Trainer Robert Svecak sowie Betreuer Christoph Probst.



Für Keskin der im letzten Sommer nach geplatztem Engagement bei der geplanten zweiten Mannschaft der TSG Backnang kurzfristig nach Kaisersbach wechselte, wird es, sollte das vor der Saison ausgegebene Ziel Klassenerhalt erreicht werden, die zweite Saison in Folge in der Landesliga werden.



"Die halbe Saison, die ich jetzt im Verein bin, war genug Zeit, um die Mannschaft und die Liga kennenzulernen. Wir haben eine gute Vorrunde gespielt und alle Seiten wollten einfach so früh wie möglich Klarheit schaffen und Planungssicherheit haben. Sowohl die Vereinsführung als auch ich sind sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf." So Trainer Hakan Keskin zu seiner Vertragsverlängerung. "Die Mannschaft gibt ein gutes Zeichen ab und es passt einfach alles. Jetzt gilt es daran zu arbeiten, spielerisch besser zu werden in der Rückrunde und zu versuchen als Minimalziel, die Vorrunde nochmal punktetechnisch zu wiederholen. Ich sehe noch Potenzial in der Mannschaft und denke, mit einer guten Rückrunde kann es uns als Trainerteam gelingen dieses Potenzial aus dem Team rauszukitzeln."



Teammanager Josip Duric der einen großen Anteil daran hatte, dass Keskin nach Kaisersbach gekommen ist, ergänzt: "Wir sind im Verein sehr zufrieden mit der Arbeit, die Hakan und sein Team auf und neben dem Platz machen und wie sie die Mannschaft entwickelt haben. Die Vorrunde war aus Sicht des Vereins sehr gut und wir wollten deswegen so früh wie möglich Klarheit auf der Trainerposition schaffen, auch für nächste Saison um planen zu können. Wir freuen uns auf eine weitere Saison mit Hakan und seinem Team."



Am gestrigen Sonntag, den 22.01. startete der SV Kaisersbach in die Wintervorbereitung mit einem Hallentraining im Squash & Fit in Waldstetten. Mit dabei die beiden Neuzugänge Alex Fortino und Marcel Roser sowie Tom Seifert, Luca Palmer, Riccardo Holz, Janik Stoll und Torhüter David Schwankl aus der A-Jugend des SV Kaisersbach.



Erfreuliche Nachrichten noch aus der Invalidenabteilung des SVK. Arnaud Seyfert der sich vor über sieben Monaten einen Teilriss des Innenbandes im Knie zuzog, konnte beim Trainingsauftakt zum ersten Mal wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Auch Jannis Pembe der vor der Winterpause mit Knieproblemen zu kämpfen hatte und Altin Collaku mit seinem verheilten Nasenbeinbruch aus dem Testspiel gegen Waiblingen waren wieder voll dabei. Verletzt fehlen hingegen leider noch Edmon Likaj und Tobias Wiese, die beide zeitnah wieder ins Training einsteigen werden und Steffen Mastalerz.



