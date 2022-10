SV Kaisersbach siegt erneut 3:0

Am vergangenen Sonntag empfing der SV Kaisersbach bei Kaiserwetter auf dem heimischen Sportplatz die SpVgg Satteldorf. Vor dem Spiel hatte der Kaisersbacher Trainer Hakan Keskin betont, man wolle an die Leistung aus dem Obersontheim Spiel anknüpfen, was sehr gut gelang.



Kaum war das Spiel gestartet, gab es nach sieben Minuten die erste Kontroverse auf dem Spielfeld zu sehen. Was war passiert? Nach einem regulären Abseitspfiff gegen den SV Kaisersbach gab es einen Freistoß im Strafraum für Satteldorf im eigenen Strafraum. So weit, so unspektakulär. Es positionierten sich der Torhüter und ein Abwehrspieler neben dem Ball, um eine kurze Variante auszuführen. Der Torhüter stellte einen Fuß auf den Ball, nahm ihn wieder herunter und der Satteldorfer Abwehrspieler begann mit dem Ball zu dribbeln. Es folgte Aufregung auf der Kaisersbacher Bank und ein Pfiff des kurz etwas unsicheren Schiedsrichters. Zur laienhaften Erklärung: Ein Ball muss bei einer kurzen Variante eines indirekten Freistoßes vom ersten Spieler, der den Ball "antippt" bewegt werden. Bleibt der Ball auf der Stelle liegen und der Spieler dribbelt mit dem Ball los, wie in unserem Fall, oder würde ihn direkt ins Tor schießen ist das eine falsche Ausführung und es gibt einen weiteren indirekten Freistoß für den Gegner. Es begannen also Diskussionen auf dem Feld zwischen Spielern und dem Schiedsrichter darüber, ob der Ball sich beim Kontakt des Torhüters nun bewegt hatte oder nicht und man entschied sich im Sinne der Fairness, dass die Kaisersbacher den fälligen eigenen indirekten Freistoß einfach nur zum gegnerischen Torhüter zurückspielen und das Spiel normal weitergeht.



Die Satteldorfer hatten in der Folge etwas mehr Anteile am Spielgeschehen, aber mitten in eine kleine Druckphase hinein konnte der SVK einen Nadelstich setzen und nach einer Halbfeldflanke auf den langen Pfosten, die von Phillipp Kees per Kopf zurück in die Mitte abgelegt wurde, durch Tim Schneidereit der völlig blank vor dem Kasten stand, das 1:0 erzielen. Die Kaisersbacher für die schnelle Doppelpacks in dieser Saison kein Fremdwort sind, erhöhten nur 3 Minuten später nach schönem Steckpass von Kennedy Paranagua Marques in den Strafraum auf Tom Berger, der den Ball ganz cool flach ins lange Eck schob, auf 2:0. Sichtlich geschockt von den beiden schnellen Toren versuchte Satteldorf die letzten 15 Minuten das Ergebnis nur noch in die Halbzeit zu bringen, um sich neu sortieren und sammeln zu können.



Mit neuer Kraft aus der Kabine gekommen starteten die Satteldorfer erneut eine kleine Druckphase, die der SVK allerdings sehr gut verteidigen konnte. Im weiteren Verlauf plätscherte das Spiel etwas vor sich hin und wurde erst duch das glückliche Händchen von Trainer Keskin bei den Wechseln wieder etwas belebter. In der 78. Minute erkämpfte der eingewechselte Benedikt von Bremen auf der Außenbahn den Ball und bediente den im Strafraum stehenden ebenfalls eingewechselten Altin Collaku der auf den außerhalb des Strafraums lauernden Phillipp Kees ablegte und der Kaisersbacher Mittelstürmer konnte den Ball aus 20 m unhaltbar im Tor zum 2:0 Endstand unterbringen.

Ein Sonderlob an dieser Stelle noch einmal für den sehr guten Schiedsrichter Michael Hieber der das Spiel über 90 Minuten mit einer lockeren aber gleichzeitig autoritären Art und sehr viel pädagogischem Feingefühl im Griff hatte und gänzlich ohne Gelbe Karten auskam.