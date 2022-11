SV Kaisersbach mit drittem Sieg in Folge

Im ersten von zwei aufeinanderfolgenden Rems-Murr Derbys konnte der SV Kaisersbach in einem phasenweise sehr harten und hektischen Spiel mit acht Gelben Karten, einer gelb-roten Karte und einer glatt Roten Karte mit 3:2 in Oppenweiler gewinnen.



Auf einem sehr stumpfen Platz, der in manchen Teilen eher einem Sandkasten als einem Rasen glich, kam der SVK sehr gut ins Spiel. Der Favoritenrolle entsprechend versuchten die Gäste aus Kaisersbach das Spiel zu machen und die Gastgeber aus Oppenweiler beschränkten sich auf eine solide Defensive und Konter. Nach einiger Torannäherungen der Kaisersbacher, konnte Mittelstürmer Phillipp Kees den Ball mit links, nach Ablage von Tom Berger in der 24. Minute, im Tor unterbringen und auf 1:0 für die Gäste stellen. Nur eine Minute später gab es den ersten und größten Aufreger der Partie. Der Oppenweilerner Mittelstürmer Mortiz Stoppel traf in einem Zweikampf mit hohem Bein den Kopf von Timo Walter und musste in einer zugegeben zu harten Entscheidung mit glatt Rot vom Feld. Die Kaisersbacher waren also über 65 Minuten in Überzahl. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, hätte Philip Kees noch auf 2:0 stellen können, als er frei stehend über das halbleere Tor köpfte. Somit ging es nur mit 1:0 Führung in die Kabinen.



In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann zunehmend härter und hektischer. Kaisersbach konnte weiterhin mit viel Ballbesitz, aber wenig Effektivität in den Abschlüssen das Geschehen bis zur 68. Minute in der Hand halten, dann wurden sie durch einen Konter der Hausherren kalt erwischt. Julian Leitner konnte zum 1:1 ausgleichen. Keine zwei Minuten später jedoch stand Mittelstürmer Phillip Kees nach einem schönen Spielzug völlig frei vor dem Torhüter. Anstatt selbst abzuschließen, legte er quer auf den vier Minuten zuvor eingewechselten Brasilianer Kennedy Marques der nur noch einzuschieben brauchte. In der 79. Minute konnte der SVK durch einen direkt verwandelten Freistoß knapp außerhalb des Strafraums von Okan Tüysüz auf 3:1 erhöhen. Knapp zehn Minuten später verloren die Hausherren einen weiteren Spieler per Ampelkarte. Patrick Koch musste den Platz nach wiederholtem Foulspiel verlassen. Eine kleine Ergebniskorrektur konnte der SGOS, trotz zwei Spielern Unterzahl, in der 90. Minute gelingen, als Lukas Rosenke nach einem langen Freistoß mit dem Kopf den Ball ins Tor verlängerte.



Unser Trainer Hakan Keskin nach dem Spiel: "In der ersten Halbzeit war es bis zum letzten Drittel sehr gut, wie wir agiert haben, nur waren wir dort nicht gefährlich bzw. entschlossen genug, um mehr Tore zu erzielen. In der zweiten Halbzeit war SGOS aufgrund der knappen Führung noch im Spiel und wir zu unruhig mit dem Ball, weshalb wir einen Konter zugelassen haben, das zum Gegentor führte. Riesengroßes Kompliment dann aber an meine Mannschaft, so eine Reaktion direkt nach dem 1:1 zu zeigen und direkt wieder in Führung zu gehen. Danach haben wir nicht viel zugelassen, konnten uns unter schweren Bedingungen durchsetzen und haben daher unterm Strich verdient gewonnen. Wir sind bereit für das letzte brisante Derby in der Vorrunde".



Für Kaisersbach spielten:

Duschek, Svecak, Alkan, Tüysüz, Walter, Berger (75. Akin), Kees (83. Memeti), Kugler, Bauer, Wiese, Schneidereit (65. Marques).



CP