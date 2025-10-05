SV Kaisersbach macht aus 0:3 ein 4:3 – FV Löchgau rückt näher

Die 90 Minuten in Schwäbisch Hall boten alles, was ein Fußballspiel spannend macht: einen überragenden Torjäger, eine klare Führung und eine späte Aufholjagd. Ousainou Danso avancierte zum Mann des Spiels. Mit drei Treffern stellte er die Weichen auf Sieg. Zunächst traf er in der 39. Minute zur Führung, ehe er kurz nach der Pause in der 49. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 62. Minute legte er seinen dritten Treffer nach und brachte die Gastgeber komfortabel mit 3:0 in Front. Doch Neckarsulm zeigte Moral und kam zurück. Nur Sekunden nach dem dritten Gegentreffer verkürzte Evangelos Gialamatzis in der 62. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit sorgte Bahadir Özkan mit seinem Tor zum 3:2 für eine dramatische Schlussphase. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Erfolg für Schwäbisch Hall. ---

Der SKV Rutesheim musste eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Vor eigenem Publikum und als klarer Favorit ins Spiel gegangen, gelang es der Mannschaft nicht, die Dominanz auf den Platz zu bringen. Der TV Oeffingen präsentierte sich bissig, mutig und defensiv stabil. In der 34. Minute brachte Maldin Ymeraj die Gäste in Führung. Trotz wütender Angriffe der Rutesheimer in der zweiten Halbzeit blieb es beim 0:1. Für den Tabellenführer war es die erste Saisonpleite – und ein Dämpfer im Titelrennen. Oeffingen dagegen jubelte über drei ganz wichtige Punkte.

In Ilshofen wurde den 111 Zuschauern ein Spiel geboten, das früh entschieden schien, aber bis zum Ende Spannung bereithielt. Bereits in der 5. Minute schlug Lorik Makolli zu und brachte die Gäste aus Öhringen in Front. Danach stemmte sich der TSV Ilshofen mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage, konnte die kompakte Defensive der Gäste aber kaum überwinden. Immer wieder fehlte die letzte Präzision im Abschluss, während Öhringen clever verteidigte. Mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg setzt die TSG ihren Höhenflug fort. Ilshofen dagegen steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Der SV Leonberg/Eltingen zeigte vor 120 Zuschauern eine starke Leistung. Nach einer kontrollierten ersten Hälfte steigerten sich die Hausherren nach der Pause und nutzten ihre Chancen. Patrik Hofmann eröffnete in der 52. Minute das Torfestival. Mit diesem Treffer brachen die Dämme, die Gastgeber spielten nun wie entfesselt. Sandro Seeber erhöhte in der 72. Minute auf 2:0 und setzte damit die Vorentscheidung. Ennio Ohmes sorgte in der Nachspielzeit mit dem 3:0 für den krönenden Abschluss eines starken Auftritts.

Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Crailsheim. Die Hausherren legten einen guten Start hin und gingen durch Tim Michael in der 26. Minute in Führung. Doch die Freude währte nicht lange: Nur sieben Minuten später traf Matthias Morys für die Gäste zum Ausgleich. Nach der Pause war es dann Sven Flügel, der die Crailsheimer in der 50. Minute erneut in Führung brachte und die Hoffnung auf den Heimsieg nährte. Doch die SG Schorndorf steckte nie auf, spielte bis in die Nachspielzeit hinein mutig nach vorne und wurde belohnt. Moritz Zutz erzielte in der 90.+3 Minute den umjubelten 2:2-Ausgleich.

In Kaisersbach sahen die Zuschauer ein verrücktes Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war. Der TSV Heimerdingen führte bereits nach 28 Minuten mit 3:0. Zunächst traf Dennis De Sousa Lourenco in der 4. Minute, kurz darauf erhöhte Furkan Yildiz in der 9. Minute. Stefan Schlick schien mit seinem Tor in der 28. Minute die Partie früh entschieden zu haben. Doch Kaisersbach wehrte sich mit unglaublichem Willen. Kurz vor der Pause verkürzte Kevin Lee Justin Lütticke auf 1:3 (44.), ehe er in der 51. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:3 stellte. Der Ausgleich gelang Kevin Mbuta in der 63. Minute. Der Höhepunkt folgte nur fünf Minuten später: Tobias Schinagl brachte Kaisersbach in der 68. Minute in Führung. Mit diesem 4:3 drehte der SVK ein verloren geglaubtes Spiel und sammelte wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.

Die Zuschauer bekamen ein wahres Fußballdrama geboten. Marcel Gerstle eröffnete in der 25. Minute die Partie mit dem 1:0 für die Gastgeber, Jonas Wörner erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Doch Pleidelsheim kam nach der Pause wie verwandelt zurück: Patrick Sirch (47.) und Jan Schlipf (48.) glichen innerhalb von zwei Minuten zum 2:2 aus. Als Marius Wörner in der 77. Minute das 3:2 erzielte, schien die Partie zugunsten der Hausherren entschieden. Doch in der Nachspielzeit schlug Pleidelsheim noch einmal zu. Robin Slawig traf in der 90.+5 und rettete den Gästen einen wichtigen Punkt. ---