SV Kaisersbach ist chancenlos, SG Schorndorf bleibt oben dran

Der 9. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 1 zeigte erneut die enge Konkurrenz an der Spitze, während sich im Tabellenkeller die Abstiegskandidaten weiter absetzen müssen. FV Löchgau und SKV Rutesheim bleiben in der Verfolgung, während vor allem die Duelle im Mittelfeld über wichtige Punkte entscheiden.

Der SV Leonberg/Eltingen zeigte beim Schlusslicht eine furiose Vorstellung. Ennio Ohmes brachte die Gäste in der 22. Minute mit 1:0 in Führung, doch Kevin Sirch glich acht Minuten später zum 1:1 aus. Der Jubel währte allerdings nur kurz, denn Patrik Hofmann traf nur eine Minute später zur erneuten Führung. Danach spielte fast nur noch Leonberg: Ennio Ohmes erzielte in der 38., 44. und 75. Minute gleich drei weitere Treffer und machte damit seinen Viererpack perfekt. ---

In einem intensiven und hart umkämpften Spiel teilten sich Löchgau und Satteldorf die Punkte. Baris Yerlikaya brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, bevor Benjamin Hammann kurz vor der Pause in der 42. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Furkan Yumurtaoglu das Spiel in der 67. Minute mit dem 2:1. Doch in der Nachspielzeit gab Löchgau den Sieg noch aus der Hand: Erneut war es Baris Yerlikaya, der per Foulelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich erzielte. ---

Aufsteiger Öhringen sorgte für die große Überraschung des Spieltags. Bereits in der dritten Minute brachte Mert Sipahi die TSG in Führung. Kurz vor der Pause legte Lorik Makolli in der dritten Minute der Nachspielzeit nach und erhöhte auf 2:0. Rutesheim fand gegen die kompakte Defensive der Gastgeber kein Durchkommen und kassierte die zweite Niederlage der Saison. Öhringen rückt mit diesem Erfolg bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heran und bestätigt seinen beeindruckenden Saisonstart. ---

Ein stark aufspielender Gastgeber ließ Crailsheim keine Chance. Fatlum Maliqi eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, ehe Mattia Trianni in der 56. Minute auf 2:0 stellte. Maliqi legte in der 68. Minute nach, und nur eine Minute später erhöhte Bahadir Özkan auf 4:0. Crailsheim kam in der 72. Minute durch Tim Messner noch zum Ehrentreffer, mehr war aber nicht drin. Neckarsulm holt damit den vierten Sieg der Saison, während Crailsheim weiter im Tabellenkeller steckt. ---



SG Weinstadt kam gegen TSV Ilshofen zu einem 1:1-Unentschieden. Faton Sylaj brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), Lars Fischer glich für Ilshofen erst spät aus (74.). Damit teilen sich beide Teams die Punkte und bleiben im Tabellenmittelfeld. SG Weinstadt kam gegen TSV Ilshofen zu einem 1:1-Unentschieden. Faton Sylaj brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), Lars Fischer glich für Ilshofen erst spät aus (74.). Damit teilen sich beide Teams die Punkte und bleiben im Tabellenmittelfeld. ---



TV Oeffingen setzte sich mit 4:1 gegen SV Kaisersbach durch. Adnan Rakic brachte Oeffingen in Führung (26.), Yakoub Chaib glich für Kaisersbach aus (30.). In der zweiten Halbzeit sorgten Kevin Kloos (70.), Luis Feyhl (73.) und Kevin Ljan (85.) für die Entscheidung und den klaren Heimsieg. TV Oeffingen setzte sich mit 4:1 gegen SV Kaisersbach durch. Adnan Rakic brachte Oeffingen in Führung (26.), Yakoub Chaib glich für Kaisersbach aus (30.). In der zweiten Halbzeit sorgten Kevin Kloos (70.), Luis Feyhl (73.) und Kevin Ljan (85.) für die Entscheidung und den klaren Heimsieg. ---



TSV Heimerdingen 1910 und SSV Schwäbisch Hall trennten sich 2:2. Haris Gudzevic erzielte die frühe Führung für Heimerdingen (12.), Ousainou Danso drehte die Partie mit zwei Treffern für Hall (25., 42.). Gabriel Fota stellte noch den Ausgleich für die Gastgeber her (58.), wodurch beide Teams einen Punkt auf ihrem Konto behalten. TSV Heimerdingen 1910 und SSV Schwäbisch Hall trennten sich 2:2. Haris Gudzevic erzielte die frühe Führung für Heimerdingen (12.), Ousainou Danso drehte die Partie mit zwei Treffern für Hall (25., 42.). Gabriel Fota stellte noch den Ausgleich für die Gastgeber her (58.), wodurch beide Teams einen Punkt auf ihrem Konto behalten. ---



SG Schorndorf gewann gegen SGM Krumme Ebene am Neckar 2:1. Matthias Morys (11.) und Niklas Rössler (15.) sorgten früh für eine beruhigende 2:0-Führung der Hausherren. Jonas Wörner (73.) gelang lediglich der Anschlusstreffer, sodass Schorndorf die drei Punkte sicher nach Hause brachte.