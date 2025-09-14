„SV Kaisersbach II kämpft, aber bleibt ohne Erfolg“

Die ersten 30 Minuten komplett verschlafen – folgerichtig fiel das 0:1 nach einigen vorherigen Halbchancen des Gegners. In dieser Phase fehlte uns die nötige Ordnung und Aggressivität, um Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kamen wir besser in die Partie, standen kompakter und konnten uns mehrere gute Ausgleichsmöglichkeiten erspielen, die jedoch ungenutzt blieben.

Zur Pause wurde auf Mittelfeldpressing umgestellt, was Wirkung zeigte: Das Spiel wurde deutlich offener und wir kamen besser in die Zweikämpfe. Ein Pfostentreffer sowie eine weitere Großchance hätten den Ausgleich bringen können, doch das nötige Spielglück fehlte. Stattdessen kassierten wir nach langen Bällen zwei Gegentreffer – einmal wurde der Torhüter umspielt, einmal überlupft – und der Gegner zog auf 0:3 davon.