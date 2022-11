SV Kaisersbach entführt einen Punkt vom Hummelberg

Am vergangenen Samstag empfing der Tabellensiebte VfB Neckarrems den vor ihnen platzierten Tabellennachbarn SV Kaisersbach.



Die Gastgeber aus Neckarrems kamen in der ersten Halbzeit von Beginn an besser ins Spiel und hatten deutlich mehr Ballbesitz, wo sie bis zum 16er oftmals sehr gut durchkombinieren konnten und so für die eine oder andere brenzlige Situation gesorgt haben. In der 37. Minute gab es die beste Chance für den VfB, als Stumm den Ball aus spitzem Winkel ans äußere Lattenkreuz knallte. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte der SVK mit dem heute auf der Sechs agierenden Phillipp Kees, der sich mit dem Ball am Fuß durch eine handvoll Gegenspieler durchtanken konnte, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte. Beide Mannschaften standen defensiv im letzten Drittel gut und ließen kaum eine hundertprozentige Torchance zu, wobei die Defensive von SVK mehr zu tun hatte. So ging es dann mit einem 0:0 in die Pause.



Nach dem Pausentee, bei niedrigen Temperaturen und zeitweise Nieselregen in Neckarrems, kam der SVK mit verbesserter Körpersprache auf den Platz. Der SVK hatte nun ebenfalls Spielanteile und konnte bis zum Gegentor einige gute Ballstafetten erspielen, jedoch ohne eine klare Torchance zu erspielen. Der VfB hatte weiterhin mehr Ballbesitz, konnte aber dann erst nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie und mit sehr gutem Umschaltspiel in Führung gehen. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Spieler Daniel Ntarok konnte in der 69. Minute den Ball aus spitzem Winkel am Kaisersbacher Torhüter vorbei zum 1:0 in die Maschen hämmern. Das Spiel wurde jetzt zusehends offener und hektischer. Fünf Minuten später wechselte Trainer Hakan Keskin doppelt und stellte um. Liburn Memeti ging auf die Rechtsverteidiger Position und dafür Timo Walter als Antreiber in den letzte Minuten auf die Sechs. Der Kaisersbacher Sturmtank Phillipp Kees durfte wieder in die Spitze und spielte nun mit dem eingewechselten Benedikt von Bremen an seiner Seite. Diese Änderungen taten dem SVK gut und Kees war es, der energisch nachsetzte und den Ball auf Benedikt von Bremen zuspielen konnte. Von Bremen dribbelte in den Strafraum und spielte einen Querpass auf den ebenfalls eingewechselten Altin Collaku, der von seinem Gegenspieler im Strafraum umgerissen wurde. Folglich gab der Schiedsrichter Strafstoß für unseren SVK, den Timo Walter in der 79. Minute zum 1:1 verwandeln konnte. Nach vier in Folge verschossenen Elfern, wieder ein Elfmetertor für SVK!

Neckarrems drückte nun und hatte am Ende noch eine hundertprozentige Torchance , welche knapp am Pfosten vorbeiging und so dem SVK einen glücklichen Punkt bescherte.



Eine positive Nachricht noch zum Schluss. In der 90. Minute feierte Sascha Munz, nach über zwei Monaten Verletzungspause, mit seiner Einwechslung noch sein Comeback.



"Wir müssen neidlos erkennen, dass VfB an diesem Tag spielerisch das bessere Team war. Wir sind in der ersten Halbzeit nur hinterhergelaufen. In der zweiten Halbzeit war es dann gegen den Ball besser und mit dem Ball konnten wir uns im Spiel etwas mit beteiligen. In einer guten Phase geraten wir dann aber nach einem Ballverlust in Rückstand. Dass wir dann nochmal zurückkommen, obwohl der Gegner deutlich mehr Ballbesitz hatte, spricht wiederum dann aber auch für meine Jungs, die aktuell jede sich bietende Chance nutzen, um ein Tor zu erzielen. Wir sind daher mit dem Punkt absolut zufrieden." so das Fazit von Trainer Hakan Keskin nach dem Spiel. "Beeindruckt hat mich auch die Gastfreundschaft des VfB vor dem Spiel und die "Garage" nach dem Spiel."



Zum Ende noch eine Ankündigung "In eigener Sache". Am 30.11. wird auf FuPa.de ein außerplanmäßiger Beitrag zum SV Kaisersbach erscheinen.



Für Kaisersbach spielten:

Duschek, Alkan (90. Munz), Tüysüz, Walter, Akin (64. Collaku), Kees, Kugler, Bauer, Schneidereit (74. von Bremen), Svecak, Marques (74. Memeti).



