SV Kaisersbach: "Eine Mannschaft mit unbekannten Spielerprofilen"

Der SV Kaisersbach geht nach einer turbulenten Hinrunde in der Landesliga, Staffel 1, mit 15 Punkten ins neue Jahr. Trainer Alexios Asteris erklärt, warum die Saison holprig lief – und weshalb er dennoch an eine deutlich stärkere Rückrunde glaubt.

Wenn Alexios Asteris über die vergangenen Monate spricht, wird schnell klar, wie ungewöhnlich die Ausgangslage war. „Die größte Herausforderung war die Kaderzusammenstellung“, sagt der Trainer des SV Kaisersbach. Die Vorsaison habe sich „extrem in die Länge gezogen“, sodass lange unklar blieb, in welcher Liga die Mannschaft starten würde. „Kein Spieler wollte bis eine Woche vor Ende der Wechselperiode warten. Dadurch haben wir viele und vor allem wichtige Spieler verloren.“

Hinzu kam großes Verletzungspech. Zwei Leistungsträger traf es besonders hart: „Wir haben zwei Stammspieler durch Kreuzbandrisse verloren – Tom Seifert bereits am zweiten Trainingstag und Steffen Mastalerz im Spiel gegen Pleidelsheim.“ Dazu kamen zahlreiche kleinere Blessuren und berufliche Ausfälle. „Wir mussten praktisch in jedem Spiel mit einer anderen Startelf antreten – so unglaublich es auch klingt.“

Der neue Kader entstand unter widrigsten Bedingungen: „Wir hatten Spieler im Team, die wir nicht einmal in einer einzigen Trainingseinheit sehen konnten“, erklärt Asteris. „Im Grunde entstand eine Mannschaft mit unbekannten Spielerprofilen.“

Fehlende Stabilität als Hauptgrund

Mit 15 Punkten aus 15 Spielen überwintert Kaisersbach auf Rang 13 – in einer Landesliga, in der aktuell drei Teams direkt absteigen und eines in die Relegation muss. Für Asteris ist die Lage klar: „Das hat in erster Linie mit der fehlenden Stabilität und Konstanz zu tun.“

Die Trainingsqualität litt massiv: „Die vielen Ausfälle führten zu Einheiten mit wenig Spielern und ständig wechselnden Startformationen. Unter diesen Bedingungen war es schlicht unmöglich, so zu arbeiten, wie wir es uns vorgestellt hatten.“

Zufriedenheit trotz Tabellenlage

Trotz der schwierigen Gesamtumstände urteilt Asteris milde über sein Team. „Wenn man alle genannten Faktoren berücksichtigt, kann ich sagen, dass ich mit der Punkteausbeute zufrieden bin.“ Zwar reiche diese nicht für den Klassenerhalt, „aber sie stellt eine solide Basis für die Rückrunde dar, in der wir nachweislich deutlich stärker auftreten werden.“

Vor allem die Charakterfrage beantwortet die Mannschaft aus seiner Sicht glänzend: „Selbst in Phasen sehr schlechter Ergebnisse haben sie nie aufgegeben, sondern weiter hart gearbeitet und stets ihr Bestes gegeben.“

Verbesserungsbedarf überall

Asteris spart nicht mit klaren Worten: „Ohne Übertreibung: in allen Bereichen!“ Die Mannschaft habe zwar „Qualität und Potenzial“, müsse jedoch „in jedem Aspekt“ zulegen – vom Defensivverhalten über das Umschalten bis zur Präzision im letzten Drittel.

Die Rückrunde als Neubeginn

Der Cheftrainer setzt große Hoffnungen auf die Wintervorbereitung. „Dort haben wir die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten, alle taktischen Aspekte zu verbessern und unsere Spieler auch individuell weiterzuentwickeln.“

Die wichtige Aufbauphase beginnt am 20. Januar, das erste Testspiel folgt am 31. Januar gegen den TSV Affalterbach. „Ich freue mich jetzt schon darauf, die Ergebnisse dieser Arbeit auf dem Platz zu sehen“, so Asteris.

Kaderveränderungen fest eingeplant

Im Gegensatz zu manch anderem Klub in der Liga hält sich der SV Kaisersbach nicht zurück, was mögliche Veränderungen betrifft. „Auf jeden Fall“, antwortet Asteris knapp auf die Frage, ob Verstärkungen geplant sind.

Blick nach vorne

Kaisersbach steht im Abstiegskampf – aber Asteris glaubt an die Wende: „Wir werden in der Rückrunde deutlich stärker auftreten.“ Mit einer stabilisierten Mannschaft, einer intensiven Vorbereitung und dem Willen, die Fehler der Hinrunde abzustellen, ist der SVK bereit für den zweiten Anlauf.