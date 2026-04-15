SV Jura Eydelstedt setzt auf frische Impulse

Die Verantwortlichen in Eydelstedt setzen bei ihren Neuzugängen bewusst auf eine Mischung aus Routine und Leidenschaft. Alle drei Spieler bringen Eigenschaften mit, die im Amateurfußball als entscheidend gelten: Einsatzwillen, Teamgeist und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Damit sollen sie helfen, die Mannschaft in entscheidenden Phasen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.

Verstärkung für Mannschaft und Kabine

Neben ihren Qualitäten auf dem Platz wird den Neuzugängen auch abseits des Spielfelds eine wichtige Rolle zugeschrieben. Sie sollen sich schnell integrieren und das bestehende Teamgefüge stärken. Gerade in einer langen Saison sind Zusammenhalt und eine funktionierende Kabine zentrale Faktoren für den sportlichen Erfolg.