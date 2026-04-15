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SV Jura Eydelstedt setzt auf frische Impulse
Drei Neuzugänge sollen Erfahrung, Einsatz und neue Energie in die Mannschaft bringen
Der SV Jura 67 Eydelstedt hat seinen Kader für die Kreisliga-Saison 2026/27 gezielt verstärkt. Mit Matthias Brokering, Niklas Lemke und Luca Biskup stoßen gleich drei neue Spieler zum Team, die sowohl sportlich als auch menschlich wichtige Rollen einnehmen sollen.
Die Verantwortlichen in Eydelstedt setzen bei ihren Neuzugängen bewusst auf eine Mischung aus Routine und Leidenschaft. Alle drei Spieler bringen Eigenschaften mit, die im Amateurfußball als entscheidend gelten: Einsatzwillen, Teamgeist und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Damit sollen sie helfen, die Mannschaft in entscheidenden Phasen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.
Verstärkung für Mannschaft und Kabine
Neben ihren Qualitäten auf dem Platz wird den Neuzugängen auch abseits des Spielfelds eine wichtige Rolle zugeschrieben. Sie sollen sich schnell integrieren und das bestehende Teamgefüge stärken. Gerade in einer langen Saison sind Zusammenhalt und eine funktionierende Kabine zentrale Faktoren für den sportlichen Erfolg.
Mit der Verpflichtung von Brokering, Lemke und Biskup richtet der SV Jura Eydelstedt den Blick klar nach vorn. Die Vorfreude im Verein ist spürbar: Man setzt auf eine Saison, in der nicht nur Ergebnisse zählen, sondern auch die gemeinsame Entwicklung und prägende Momente innerhalb der Mannschaft.