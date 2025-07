SV Jura Eydelstedt mit klarer Marschroute: Klassenerhalt

Abgänge und Favoritenfrage

Einziger nennenswerter Verlust: Mattis Koch, der sich dem ETSV Haste anschließt. Den Kaderverlust versucht der SV Jura intern zu kompensieren. Auf die Frage nach Favoriten in der Liga nennt Schultalbers zwei klare Namen: „SV Weyhe und TSV Okel – beide haben Qualität und Breite im Kader.“

Zielsetzung: Überleben statt Träumen

Anders als die großen Namen der Liga denkt man in Eydelstedt nicht an Tabellenplätze in der oberen Hälfte. „Das Ziel lautet ganz klar: Nichtabstieg“, betont Schultalbers. Dafür setzt der Coach auf Geschlossenheit, intensive Arbeit und das Ausnutzen jeder Chance. „Wir müssen uns in jeden Punkt reinbeißen.“

Fazit

Beim SV Jura Eydelstedt herrscht kein Platz für Illusionen – aber jede Menge Ehrgeiz. Der Klassenerhalt ist kein Selbstläufer, doch mit einem kämpferischen Ansatz, einem starken Lars Brokering und den gezielten Neuzugängen besteht Hoffnung, dass die Schultalbers-Elf nicht zu den Abstiegskandidaten der Kreisliga gehört.