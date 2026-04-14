SV Jura 67 Eydelstedt verlängert mit Schultalbers

– Foto: SV Jura 67 Eydelstedt

Beim SV Jura 67 Eydelstedt sind die personellen Weichen für die kommende Spielzeit frühzeitig gestellt worden. Wie der Kreisligist mitteilte, hat der aktuelle Cheftrainer Michael Schultalbers seine Zusage für eine weitere Saison gegeben und wird damit die sportliche Verantwortung auch künftig tragen.

Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und bestätigt den eingeschlagenen Kurs. In der Mitteilung hebt der Klub insbesondere das Engagement und die klare Linie des Trainers hervor, mit der er die Mannschaft in den vergangenen Monaten geprägt habe.

Ziel sei es, die Entwicklung des Teams fortzuführen und sowohl sportlich als auch im mannschaftlichen Gefüge den nächsten Schritt zu gehen.