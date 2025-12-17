SV Jungingen: "Wir wollen eine bessere zweite Saisonhälfte spielen"

Der SV Jungingen überwintert mit 16 Punkten auf Rang zwölf der Bezirksliga Donau/Iller. Trainer Marco Kogler setzt auf Teambuilding, Trainingslager am Gardasee – und vor allem auf mehr defensive Stabilität.

Beim SV Jungingen ist der Fahrplan klar abgesteckt: „Wir machen bis zum 29.01.2026 Pause und starten dann mit der Vorbereitung!“ Es bleibt nicht bei Standard-Einheiten. Kogler kündigt zwei Bausteine an, die bewusst auf Zusammenhalt zielen: „Wir haben ein Teambuilding Aktion im Februar und werden auch dieses Jahr wieder Ende Februar ins Trainingslager an den Gardasee fahren.“

Zum Jahresende sieht der Trainer dagegen wieder Boden unter den Füßen: „Zum Ende des Jahres haben wir haben wieder Stabilität reinbekommen.“ Tatsächlich punktete Jungingen in einzelnen Partien wieder: ein 3:2 beim SV Offenhausen, ein 1:1 in Kettershausen-Bebenhausen und ein wichtiger 2:1-Sieg gegen die SG Öpfingen. Am 16. Spieltag gab es nur eine knappe 0:1- Niederlage gegen den Tabellenzweiten SGM Aufheim Holzschwang.

Der Blick zurück fällt zwiespältig aus. „Wir haben super begonnen“, sagt Kogler. Gleich am ersten Spieltag gewann Jungingen bei der SGM Aufheim Holzschwang mit 1:0. Es folgte ein 1:1 gegen den TSV Blaustein und ein Ausrufezeichen mit dem 4:1 gegen SW Donau. Doch dann kam die Phase, die Kogler deutlich beschreibt: „ und hatten dann eine Phase in der es ganz bittere Niederlagen gehagelt hat.“ Besonders heftig sticht das 0:7 beim FC Burlafingen heraus und auch das 0:4 gegen den FC Hüttisheim.

Das Problem sitzt hinten: fehlende defensive Stabilität

Die Diagnose ist unmissverständlich. „Die defensive Stabilität hat leider in vielen Spielen nicht so gepasst wie wir uns das erhofft haben.“ Der Tabellenstand spiegelt das wider: Der SV Jungingen steht nach 16 Spielen bei 4 Siegen, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen, mit 16:32 Toren und 16 Punkten auf Rang 12.

Ziel: Nix mit den Abstiegspläzen zu tun haben

Die Zielsetzung ist bewusst direkt formuliert. „Wir wollen eine bessere zweite Saisonhälfte spielen, das ist auch dringend notwendig um sich in der Liga zu halten.“ Denn die Lage im Tabellenkeller ist eng und hängt zudem an einer weiteren Unbekannten: „Im Tabellenkeller kommt es darauf an wieviel dann tatsächlich absteigen werden, ich will und kann ich keine Prognose abgeben, hoffe aber das wir uns mit einer guten zweiten Saisonhälfte das raus arbeiten und nix mit den Abstiegsplätzen zu tun haben!"

Meistertipp

Oben ist es zur Winterpause tatsächlich eng: SV Westerheim und SGM Aufheim Holzschwang stehen beide bei 31 Punkten. Dahinter lauert die SG Öpfingen mit 30 Punkten aus 15 Partien. Kogler ordnet das so ein: „Das Meisterschaftsrennen ist spannend wie noch nie. In der Liga kann jeder jeden schlagen.“ Und trotzdem legt er sich fest: „Ich glaube aber das sich die SGM Aufheim durchsetzen wird.“

Personell gibt es keine Zu- oder Abgänge. Umso mehr hängt in Jungingen alles daran, dass aus Pause, Teambuilding, Gardasee und Trainingsarbeit ein stabileres Gesicht entsteht.