SV Jungingen sichert Klassenerhalt und blickt nach vorn

Nach einer verletzungsgeprägten Saison rettet sich der SV Jungingen in der Bezirksliga Donau/Iller. Trainer Marco Kogler zieht Bilanz, benennt Favoriten und setzt auf frische Impulse aus der Jugend.

Rettung aus eigener Kraft

Der SV Jungingen hat sich in der Saison 2024/2025 den Verbleib in der Bezirksliga Donau/Iller gesichert – allerdings unter erschwerten Bedingungen. „Am Schluss muss man einfach froh sein, dass wir aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft haben“, erklärt Trainer Marco Kogler. Zufriedenheit herrscht dabei vor allem deshalb, weil das Team angesichts zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle frühzeitig umdenken musste. „Hatten uns natürlich mehr vorgestellt, mussten aber nach den vielen Verletzungen unser Ziel schnell anpassen“, so der Coach weiter.

Vorbereitung mit neuen Reizen

Der Fokus liegt nun klar auf der anstehenden Spielzeit. Um neue Impulse zu setzen, gestaltet der SV Jungingen seine Vorbereitung abwechslungsreich. „Wir werden uns beim Trainingslager auf eigenem Gelände ein bisschen was einfallen lassen“, kündigt Kogler an. Auch das Testspielprogramm wird bewusst neu ausgerichtet: „Ansonsten haben wir dieses Jahr ausschließlich neue Testspielgegner, was es interessant macht.“ Ziel ist es, neue Reize zu setzen und die Mannschaft bestmöglich auf die Saison 2025/2026 vorzubereiten.