SV Jungingen schockt den FV Asch-Sonderbuch

Die Favoritenrolle schien vor dem Anpfiff klar verteilt, doch der SV Jungingen präsentierte sich beim FV Asch-Sonderbuch als kampfstarke Einheit, die keine Gastgeschenke zu verteilen hatte. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Tor blieb, nahm die Begegnung nach dem Seitenwechsel massiv an Fahrt auf. In der 54. Minute war es Philipp Wind, der die Gäste mit dem Treffer zum 0:1 erstmals jubeln ließ. Die Hausherren wirkten sichtlich beeindruckt von der Kaltschnäuzigkeit der Junginger, die nur vier Minuten später erneut zuschlugen: Marco Wind erhöhte in der 58. Minute auf 0:2 und brachte den Favoriten damit früh in Bedrängnis. Der FV Asch-Sonderbuch bewies jedoch Moral und versuchte, sich mit Leidenschaft zurück in die Partie zu kämpfen. Dieser Einsatz wurde in der 65. Minute belohnt, als Max Mattheis zum 1:2 traf und damit eine spannende Schlussphase einläutete. Ein Eigentor von Sebastian Ott in der 87. Minute besiegelte den 1:3-Endstand zugunsten der Gäste.

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Der TSV Kettershausen-Bebenhausen hat mit dem 2:1 beim SV Westerheim ein deutliches Lebenszeichen gesendet und steht mit 26 Punkten dennoch weiter auf Rang 13, dem Relegationsplatz nach unten. Zuvor hatte der Aufsteiger gegen SW Donau 0:2 verloren und gegen den FV Asch-Sonderbuch 1:1 gespielt, die Formkurve zeigt also zumindest wieder etwas Stabilität. Der SV Offenhausen reist als Neunter mit 35 Punkten an und kommt nach dem 1:2 gegen den FC Hüttisheim mit zwei Siegen gegen den TSV Langenau und den FV Asch-Sonderbuch. Für Kettershausen-Bebenhausen ist es ein Kampf um Luft im Tabellenkeller, für Offenhausen die Gelegenheit, die eigene Saison weiter zu beruhigen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SV Westerheim Westerheim 15:00 live PUSH

Der SV Eggingen hat sich mit drei Siegen in Serie eindrucksvoll nach oben gearbeitet und liegt mit 44 Punkten auf Rang fünf. Nach dem 5:0 gegen den TSV Blaustein, dem 3:0 gegen die SGM Senden-Ay und dem 2:1 bei SW Donau wirkt Eggingen derzeit gefestigt und torgefährlich. Der SV Westerheim steht mit 45 Punkten direkt davor auf Rang vier, hat zuletzt aber nur einen Punkt gegen die SGM Senden-Ay geholt, dann deutlich 7:1 gegen SW Donau gewonnen und anschließend 1:2 gegen Kettershausen-Bebenhausen verloren. Dieses Duell ist ein echtes Kräftemessen zweier Mannschaften, die nach oben schielen dürfen, aber keine Nachlässigkeit gebrauchen können.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SW Donau SW Donau 15:00 PUSH

Der FC Burlafingen hat mit dem 2:1 bei der SGM Senden-Ay einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren, bleibt mit 18 Punkten aber auf Rang 15 und damit tief im Abstiegsbereich. Zuvor gab es ein 3:1 gegen den TSV Blaustein, aber auch ein 0:5 gegen die SGM Aufheim Holzschwang, was die Schwankungen des Aufsteigers zeigt. SW Donau steht mit 32 Punkten auf Rang zehn und hat nach dem 2:0 gegen Kettershausen-Bebenhausen gegen Westerheim 1:7 und gegen Eggingen 1:2 verloren. Für Burlafingen zählt in diesem Spiel fast nur das Ergebnis, während SW Donau verhindern muss, dass die Saison nach unten noch einmal unruhig wird.

Die TSG Ehingen steht mit 26 Punkten auf Rang zwölf und spürt den Druck des Tabellenkellers unmittelbar. Nach dem 0:1 gegen die SG Öpfingen, dem 0:4 gegen die SGM Aufheim Holzschwang und dem 2:3 beim TSV Blaustein braucht der Absteiger dringend ein Erfolgserlebnis. Die SGM Senden-Ay ist mit 15 Punkten Tabellenletzter und hat zuletzt gegen den SV Eggingen 0:3 sowie gegen den FC Burlafingen 1:2 verloren, zuvor aber beim SV Westerheim ein 1:1 geholt. Es ist ein Spiel voller Schwere: Ehingen will Abstand nach unten gewinnen, Senden-Ay braucht Punkte, um die Hoffnung nicht weiter schrumpfen zu lassen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm TSV Blaustein Blaustein 15:00 PUSH

Der SC Türkgücü Ulm führt die Tabelle mit 59 Punkten an und geht nach den Siegen gegen den SV Jungingen, die SG Öpfingen und die SGM Aufheim Holzschwang mit breiter Brust in die Partie. Besonders das 4:0 gegen Öpfingen und das 2:1 bei Aufheim Holzschwang haben gezeigt, wie stabil der Spitzenreiter in den direkten Duellen bleibt. Der TSV Blaustein steht mit 21 Punkten auf Rang 14 und hat nach Niederlagen gegen Eggingen und Burlafingen zuletzt mit dem 3:2 gegen die TSG Ehingen ein wichtiges Signal gesetzt. Objektiv ist Türkgücü Ulm klarer Favorit, doch für Blaustein ist jeder Punkt im Kampf gegen den direkten Abstieg kostbar.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH

Der FC Hüttisheim steht als Aufsteiger mit 44 Punkten auf Rang sechs und hat trotz des 1:3 bei der SG Öpfingen eine starke Ausgangslage im oberen Tabellenmittelfeld. Zuvor hatte Hüttisheim gegen den SV Offenhausen 2:1 und gegen den SV Jungingen 2:0 gewonnen, die Mannschaft hat also genügend Argumente für ein selbstbewusstes Heimspiel. Die SGM Aufheim Holzschwang liegt mit 51 Punkten auf Rang drei, verlor zuletzt jedoch das Spitzenspiel gegen den SC Türkgücü Ulm mit 1:2, nachdem sie zuvor Burlafingen 5:0 und die TSG Ehingen 4:0 geschlagen hatte. Dieses Spiel hat sportlich Gewicht: Hüttisheim kann den oberen Bereich weiter aufmischen, Aufheim Holzschwang muss im Rennen um Rang zwei wach bleiben.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH