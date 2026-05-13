 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

SV Jungingen schockt den FV Asch-Sonderbuch

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 27. Spieltags

von red · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Kogler

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
SV Jungingen

In der Bezirksliga Donau/Iller markierte die heutige Begegnung den Auftakt des 27. Spieltags. In einer Partie, die von taktischer Disziplin und emotionalen Wendepunkten geprägt war, standen sich zwei Mannschaften gegenüber, für die es um wichtige Weichenstellungen im gesicherten Mittelfeld sowie im Kampf um den Klassenerhalt ging.

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