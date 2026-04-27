 2026-04-23T13:43:33.969Z

Vereinsnachrichten

SV Johannisberg präsentiert neues Trainerduo

A-Liga-Spitzenreiter will Abgang von Max Merken aus den eigenen Reihen auffangen

von SV Johannisberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Marco Seil und Marcel Lottré übernehmen zur neuen Saison beim SV Johannisberg.
Marco Seil und Marcel Lottré übernehmen zur neuen Saison beim SV Johannisberg. – Foto: SVJ

Verlinkte Inhalte

KLA Rheingau-Taunus
SG RaMa II
Johannisberg
Marcel Lottré
Marcel Lottré
Marco Seil
Marco Seil

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom SV Johannisberg erreicht.

Der SV Johannisberg stellt die Weichen für die kommende Spielzeit und präsentiert zur Saison 2026/2027 ein neues Trainer-Tandem für die 1. Herrenmannschaft: Marco Seil und Marcel Lottré übernehmen ab Sommer gemeinsam die sportliche Verantwortung.

Mit dieser Entscheidung setzt der Verein bewusst auf zwei engagierte Trainer aus den eigenen Reihen. Marcel Lottré ist seit 2008 im Jugendbereich des Vereins tätig und hat in dieser Zeit zahlreiche Spieler des aktuellen Kaders ausgebildet und begleitet. Marco Seil bringt ebenfalls langjährige Erfahrung als Jugendtrainer mit, ist seit fast zehn Jahren im Nachwuchs aktiv und verfügt über die Trainer C-Lizenz. Aktuell betreut er neben der A-Jugend auch die zweite Herrenmannschaft.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
0
7
Abpfiff

Beide Trainer stehen derzeit gemeinsam an der Seitenlinie der A-Jugend und kennen somit viele der jungen Talente, die in den kommenden Jahren den Sprung in den Seniorenbereich schaffen sollen. Gerade in dieser wichtigen Übergangsphase verspricht sich der Verein durch die interne Lösung eine besonders positive Entwicklung.

„Es ist ein starkes Signal, dass wir zwei Trainer aus dem eigenen Stall für diese Aufgabe gewinnen konnten, die sich über viele Jahre hinweg im Jugendbereich verdient gemacht haben“, so der 1. Vorsitzende Markus Ebel-Waldmann. „Insbesondere im Hinblick auf die Integration unserer Nachwuchsspieler in den Herrenbereich sehen wir großes Potenzial.“

Mit Marco Seil und Marcel Lottré setzt der Verein auf Kontinuität, Identifikation und eine nachhaltige sportliche Entwicklung.