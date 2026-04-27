SV Johannisberg präsentiert neues Trainerduo

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom SV Johannisberg erreicht.
Der SV Johannisberg stellt die Weichen für die kommende Spielzeit und präsentiert zur Saison 2026/2027 ein neues Trainer-Tandem für die 1. Herrenmannschaft: Marco Seil und Marcel Lottré übernehmen ab Sommer gemeinsam die sportliche Verantwortung.
Mit dieser Entscheidung setzt der Verein bewusst auf zwei engagierte Trainer aus den eigenen Reihen. Marcel Lottré ist seit 2008 im Jugendbereich des Vereins tätig und hat in dieser Zeit zahlreiche Spieler des aktuellen Kaders ausgebildet und begleitet. Marco Seil bringt ebenfalls langjährige Erfahrung als Jugendtrainer mit, ist seit fast zehn Jahren im Nachwuchs aktiv und verfügt über die Trainer C-Lizenz. Aktuell betreut er neben der A-Jugend auch die zweite Herrenmannschaft.
Beide Trainer stehen derzeit gemeinsam an der Seitenlinie der A-Jugend und kennen somit viele der jungen Talente, die in den kommenden Jahren den Sprung in den Seniorenbereich schaffen sollen. Gerade in dieser wichtigen Übergangsphase verspricht sich der Verein durch die interne Lösung eine besonders positive Entwicklung.
„Es ist ein starkes Signal, dass wir zwei Trainer aus dem eigenen Stall für diese Aufgabe gewinnen konnten, die sich über viele Jahre hinweg im Jugendbereich verdient gemacht haben“, so der 1. Vorsitzende Markus Ebel-Waldmann. „Insbesondere im Hinblick auf die Integration unserer Nachwuchsspieler in den Herrenbereich sehen wir großes Potenzial.“
Mit Marco Seil und Marcel Lottré setzt der Verein auf Kontinuität, Identifikation und eine nachhaltige sportliche Entwicklung.