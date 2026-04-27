SV Johannisberg präsentiert neues Trainerduo A-Liga-Spitzenreiter will Abgang von Max Merken aus den eigenen Reihen auffangen von SV Johannisberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Marco Seil und Marcel Lottré übernehmen zur neuen Saison beim SV Johannisberg. – Foto: SVJ

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom SV Johannisberg erreicht.

Der SV Johannisberg stellt die Weichen für die kommende Spielzeit und präsentiert zur Saison 2026/2027 ein neues Trainer-Tandem für die 1. Herrenmannschaft: Marco Seil und Marcel Lottré übernehmen ab Sommer gemeinsam die sportliche Verantwortung. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein bewusst auf zwei engagierte Trainer aus den eigenen Reihen. Marcel Lottré ist seit 2008 im Jugendbereich des Vereins tätig und hat in dieser Zeit zahlreiche Spieler des aktuellen Kaders ausgebildet und begleitet. Marco Seil bringt ebenfalls langjährige Erfahrung als Jugendtrainer mit, ist seit fast zehn Jahren im Nachwuchs aktiv und verfügt über die Trainer C-Lizenz. Aktuell betreut er neben der A-Jugend auch die zweite Herrenmannschaft.