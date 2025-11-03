SV Italia hofft mit Said Akrri auf eine "langfristige Lösung"

Wiesbaden. Spätestens seit der Rückkehr Giuseppe di Lorenzos zum VfB Westend ist klar, dass sich auch beim SV Italia etwas auf der Trainerposition getan haben muss. „Ich habe nur das erste Ligaspiel betreut. Danach habe ich gemerkt, dass es nicht passt. Es war dann besser, früh die Reißleine zu ziehen“, berichtete di Lorenzo, der die Saison eigentlich als Italia-Trainer begann, im Zuge seines Wechsels zu Westend.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Es ist richtig, dass Giuseppe bei uns nur ein Spiel betreut hat. Wir haben uns damals aber geneigt und es nicht an die große Glocke gehängt, um erstmal Ruhe hereinzubekommen und eine interne Lösung zu finden“, erklären die Italia-Vorstandsmitglieder Michele Tumello und Roberto Barbuto nun in einer gemeinsamen Stellungnahme. Dieses interne Stemmen des Trainerpostens endete vor ein paar Wochen: Said Akrri konnte als Trainer zum B-Ligisten geholt werden. Der 35-Jährige sammelte als Spieler und Trainer Kreisoberliga-Erfahrung und war zuletzt Coach in Kohlheck. „Wir sind zufrieden mit ihm und hoffen, jetzt eine längerfristige Lösung gefunden zu haben“, betonen Tumello und Barbuto. Antonio Pagano, der bereits unter di Lorenzo Co-Trainer war, übernahm interimistisch die Verantwortung, während nun neben dem neuen Trainer Said Akkri auch Kapitän Davide Capanello als Co-Trainer unterstützt. Die zweite Mannschaft in der D-Liga musste man derweil zurückziehen. „Einige Jungs, für die es sportlich in der Ersten nicht gereicht hat, konnten sich mit der D-Liga nicht anfreunden. Mit einem Mix aus Jugendspielern und AH-Spielern konnten wir die Truppe nicht aufrechterhalten“, erklärten die beiden. Pagano soll nun dafür sorgen, für die kommende Runde wieder eine Reserve an den Start zu bringen.