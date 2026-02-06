Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Issum setzt im Überlebenskampf auf neuen Schwung
Mit zwei nd einer klaren Marschroute will der SV Issum in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern starten. Ob Thorsten Fronhoffs in der neuen Saison Trainer bleibt, ist noch offen. Und das hat einen ganz besonderen Grund.
von RP/ Per Feldberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die Trainerfrage beim SV Issum ist noch nicht geklärt. – Foto: Susanne Schmidt
Auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Kreisliga A Kleve/Geldern steht für den SV Issum nach dem Jahreswechsel der Kampf um den Klassenerhalt im Vordergrund. Denn lediglich zwei Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Thorsten Fronhoffs vom ersten Abstiegsplatz. Und dennoch gehen Trainer und Team optimistisch in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Denn Fronhoffs‘ Wunschspieler ist neu im Kader.