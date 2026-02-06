 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

SV Issum setzt im Überlebenskampf auf neuen Schwung

Mit zwei nd einer klaren Marschroute will der SV Issum in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern starten. Ob Thorsten Fronhoffs in der neuen Saison Trainer bleibt, ist noch offen. Und das hat einen ganz besonderen Grund.

von RP/ Per Feldberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die Trainerfrage beim SV Issum ist noch nicht geklärt.
Die Trainerfrage beim SV Issum ist noch nicht geklärt. – Foto: Susanne Schmidt

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Kleve/GE
SV Issum
Kapellen/H.

Auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Kreisliga A Kleve/Geldern steht für den SV Issum nach dem Jahreswechsel der Kampf um den Klassenerhalt im Vordergrund. Denn lediglich zwei Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Thorsten Fronhoffs vom ersten Abstiegsplatz. Und dennoch gehen Trainer und Team optimistisch in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Denn Fronhoffs‘ Wunschspieler ist neu im Kader.