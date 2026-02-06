SV Issum setzt im Überlebenskampf auf neuen Schwung

Das aktuelle Saisonziel ist das schnellstmögliche Erreichen von 40 Punkten. Und diese Aufgabe hat es natürlich auch in sich. „Dazu müssen wir natürlich besser in der Defensive arbeiten. Das ist aber die Aufgabe der gesamten Mannschaft, denn nur als Kollektiv kann das funktionieren“, sagt der erfahrene Coach.

Und auch im offensiven Bereich bedarf es einer Steigerung, die herausgespielten Chancen müssen konsequenter genutzt werden. „Viel wird natürlich vom Start am 1. März und den ersten Partien danach abhängen. Das ist schließlich auch eine Sache des Kopfes“, so Fronhoffs. Und um die benötigten Punkte zum Klassenerhalt schnell einzufahren, heißt dann auch für die Issumer in der ersten Partie beim SV Veert, der aktuell auf Platz 15 steht: Verlieren verboten!