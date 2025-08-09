SV Issum setzt auf frischen Wind und mehr Stabilität

Der SV Issum hat eine turbulente Saison 2024/25 in der Kreisliga A hinter sich. Abstiegssorgen begleiteten den Aufsteiger sehr lange. Am Ende gab es ein Happy End. Nachdem die Aufstiegseuphorie schon in den ersten Wochen schnell verflogen war, zahlreiche Ausfälle den Kader schwächten und der SV Issum nicht so richtig in die Spur fand, zog Frank Wanner, der Trainer und Vorsitzende in Personalunion, die Reißleine. Die Verantwortlichen verpflichteten Ende Oktober mit Thorsten Fronhoffs einen neuen Trainer.

Am Ende der Spielzeit reichte es sportlich zu Platz 13 und nach dem Liga-Verzicht des SC Auwel-Holt letztlich zu Platz 12, der den Klassenerhalt bedeutete. Damit verbunden war dann auch die Verlängerung des Trainers für die neue Saison. Und in dieser hat Fronhoffs das Trainerteam erweitert.

A-Jugend-Coach Adrian Saris steht ihm nun zur Seite. Ebenso wie Steffen Teloo, der als spielender Co-Trainer der verlängerte Arm von Fronhoffs auf dem Platz sein soll. „Wir können nun in mehreren Gruppen beim Training arbeiten. Das erleichtert die Arbeit für alle Beteiligten und schärft auch nochmals den Blick für kleinere Details, die dann aufgearbeitet werden können“, sagt Fronhoffs.

Überhaupt ist er mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden. Zwar gäbe es immer noch den einen oder anderen Ausfall wegen Verletzungen. „Aber im Großen und Ganzen haben wir nicht nur eine gute Beteiligung, sondern bisher auch qualitativ gut gearbeitet.“

Defizite sind klar

Neben den Brüdern Luca und Luis Rothardt rückt auch Tim Michels aus der A-Jugend in den A-Liga-Kader. „Das sind drei sehr talentierte Jungs, die es nun gilt, behutsam an den Seniorenfußball heranzuführen. Aber wir haben schon sehr gute Ansätze gesehen.“ Doch auch Routine stößt zum Verein. Neben dem zuletzt vereinslosen Luca Rending (25) kommt Tim Bessler (26) vom Bezirksligisten TuS Xanten nach Issum. „Von den beiden erhoffen wir uns schon, dass sie unsere jungen Spieler ein wenig an die Hand nehmen und noch mehr Stabilität in das Team bringen werden“, so Fronhoffs. Mit Blick auf die neue Saison sagt er: „Ich denke, dass der Klassenerhalt am Ende auch verdient war. Aber natürlich müssen wir uns in der kommenden Saison steigern.“ Man habe gesehen, an welchen Stellschrauben gedreht werden müsse. Dies wurde nun auch in Angriff genommen. „Wir müssen abgeklärter agieren und unsere Fehler, sowohl vorne wie auch hinten, einfach minimieren.“

Wenn das Team verletzungsfrei bleibt und es gut aus den Startlöchern kommt, sollte es im Vergleich zur Spielzeit 2024/25 eine entspanntere Saison werden – mit einer besseren Platzierung als logische Konsequenz.