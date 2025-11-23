SV Issum hat entschieden – Frank Dagott ist jetzt der Boss

Frank Wanner, der sich selbst als Übergangstrainer bezeichnete, hielt die Augen für einen geeigneten Nachfolger aber immer offen und entließ sich dann als Trainer selbst, als es in der Aufstiegssaison 2024/25 nicht besonders gut lief. Er installierte Thorsten „Toto“ Fronhoffs als seinen Nachfolger.

Nun zieht sich Wanner auch aus dem Vorstandsteam zurück – auf eigenen Wunsch. Wie übrigens auch seine weiteren Mitstreiter Thomas Brüx (zweiter Vorsitzender), Jörg Boddenberg (Geschäftsführer) und Dietmar Bernau (Kassierer). Frühzeitig hatte das Vorstandsquartett mitgeteilt, das es für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehe.

Neues Vorstandsteam mit Frank Dagott an der Spitze