SV Issum hat entschieden – Frank Dagott ist jetzt der Boss

Der SV Issum wagt einen kompletten Neustart an der Vereinsspitze. Bei der Mitgliederversammlung wurde ein neues Vorstandsteam gewählt, das den Verein ab sofort leiten wird. Frank Dagott ist jetzt der Boss im Brennnesselpark.
Er löst damit den langjährigen Vorsitzenden Frank Wanner ab, der zeitweise nicht nur im Vorstand die Richtung vorgab, sondern auch als umjubelter Aufstiegstrainer dafür sorgte, dass die erste Mannschaft im Jahr 2024 den Sprung in die Kreisliga A schaffte. Wanner musste ab der Saison 2022/23 selbst das Coaching übernehmen, nachdem der Vorstand im April 2022 entschieden hatte, die bisherige Zusammenarbeit mit Trainer Torsten Weist nicht fortführen zu wollen.
Frank Wanner, der sich selbst als Übergangstrainer bezeichnete, hielt die Augen für einen geeigneten Nachfolger aber immer offen und entließ sich dann als Trainer selbst, als es in der Aufstiegssaison 2024/25 nicht besonders gut lief. Er installierte Thorsten „Toto“ Fronhoffs als seinen Nachfolger.
Nun zieht sich Wanner auch aus dem Vorstandsteam zurück – auf eigenen Wunsch. Wie übrigens auch seine weiteren Mitstreiter Thomas Brüx (zweiter Vorsitzender), Jörg Boddenberg (Geschäftsführer) und Dietmar Bernau (Kassierer). Frühzeitig hatte das Vorstandsquartett mitgeteilt, das es für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehe.
Daher blieb viel Zeit, um ein neues Team auf die Beine zu stellen – mit Frank Dagott an der Spitze. Die Mitgliederversammlung wählte ihn einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Ihm zur Seite stehen ab sofort Carsten Peeters (zweiter Vorsitzender), Vanessa Dammertz (Geschäftsführerin) und Klaus Aengenheister (Kassierer).
Das neue Team wird versuchen, den SV Issum weiterhin finanziell stabil zu halten und in eine sportlich erfolgreiche Zukunft zu führen. Der Verein ist in der aktuellen Saison 2025/26 mit zwei Männer-Mannschaften, einem Frauen-Team (als Spielgemeinschaft mit dem SV Sevelen und Arminia Kapellen-Hamb) und 13 Nachwuchs-Mannschaften vertreten.