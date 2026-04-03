SV Issum gerät bei Alemannia Pfalzdorf II komplett unter die Räder

In der Kreisliga A Kleve/Geldern spitzt sich acht Spieltage vor dem Saisonende die Lage an der Tabellenspitze und im Kampf um den Klassenerhalt weiter zu. Nach der 2:4-Niederlage des Tabellenführers Siegfried Materborn beim SV Sevelen ist nun der FC Aldekerk mit vier Punkten Rückstand der erste Verfolger. Der Uedemer SV und Viktoria Winnekendonk folgen mit zwei Zählern Rückstand. Im Kampf um den Klassenerhalt musste der SV Issum indes einen herben Rückschlag hinnehmen. Bei Alemannia Pfalzdorf II gab es eine am Ende auch in der Höhe verdiente 1:4 (0:3)-Niederlage.
Alemannia Pfalzdorf II lief erstmals mit ihren neuen Trikots anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens auf – mit einem nicht zu übersehenden Aufnäher am Ärmel, der auf die in diesem Jahr errungene Gocher Hallenstadtmeisterschaft verweist. Und die Mannschaft von Christian Offermanns machte schnell klar, wie ihre Marschroute an diesem Abend aussehen sollte.
Alemannia Pfalzdorf II agierte aus einer kompakten Abwehr heraus mit langen Bällen auf die schnellen Flügelspieler und hebelte somit die Abwehr des SV Issum aus. Nach neun Minuten sahen die Zuschauer diesen Spielzug zum ersten Mal.
Stürmer Luca Kanders wurde auf der rechten Seite gefunden, drang in den Strafraum ein und erzielte mit einem Flachschuss die 1:0-Führung. „Das war heute mein erster Ballkontakt“, freute sich der Torschütze danach diebisch. Und für die Pfalzdorfer kam es noch besser. In der 24. Minute stand Joel Piskurek im Issumer Strafraum gleich vier Verteidigern gegenüber, zog trotzdem ab und erwischte Issums Keeper Lutz Kleinmanns auf dem falschen Fuß, der keine Chance mehr hatte – 2:0 für Pfalzdorf.
Die Gäste aus Issum erlebten einen gebrauchten Tag. In der Offensive klappte so gut wie nichts, ernsthaft in Gefahr wurde das gegnerische Tor nicht. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es dann die Vorentscheidung. Luca Kanders traf in bester Abstaubermanier zur 3:0-Halbzeitführung.
Nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr wirklich viel. Den Gästen fehlten die Möglichkeiten, die Partie zu drehen. Alemannia Pfalzdorf II ging in den Verwaltungsmodus über. Per Strafstoß traf Tobias van de Loo zum 4:0, ehe Nils Kabasch in der 84. Minute den Ehrentreffer für den SV Issum erzielte.
„Ich bin zufrieden, obwohl ich gehofft hatte, dass wir nach der Führung weiter gierig bleiben“, sagte Pfalzdorfs Coach Christian Offermanns. Issums Trainer Ardian Saris resümierte: „Wir sind komplett hinter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Jetzt heißt es aufstehen und weitermachen.“