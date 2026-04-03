SV Issum gerät bei Alemannia Pfalzdorf II komplett unter die Räder

Der SV Issum kann nur zusehen – Foto: Susanne Schmidt

In der Kreisliga A Kleve/Geldern spitzt sich acht Spieltage vor dem Saisonende die Lage an der Tabellenspitze und im Kampf um den Klassenerhalt weiter zu. Nach der 2:4-Niederlage des Tabellenführers Siegfried Materborn beim SV Sevelen ist nun der FC Aldekerk mit vier Punkten Rückstand der erste Verfolger. Der Uedemer SV und Viktoria Winnekendonk folgen mit zwei Zählern Rückstand. Im Kampf um den Klassenerhalt musste der SV Issum indes einen herben Rückschlag hinnehmen. Bei Alemannia Pfalzdorf II gab es eine am Ende auch in der Höhe verdiente 1:4 (0:3)-Niederlage.