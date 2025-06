SV Ippensen verabschiedet sich mit einer Niederlage in die Sommerpause

Was nur zu verständlich war, denn die letzte Partie war gewissermaßen ein Spiegelbild einer ziemlich verkorksten Rückrunde. Glücklicherweise hatten die Gastgeber bereits in der Vorrunde genügend Punkte gemacht und brauchten sich um den Klassenerhalt keine Sorgen zu machen. "Würde die Bilanz der Rückrunde zählen, stünden wir als Absteiger fest", so Holger Dzösch, der auf einen Sieg seiner Elf gehofft hatte. "Wenn wir das heutige Spiel gewinnen, wäre das zumindest ein versöhnlicher Abschluss."

Doch daraus wurde nichts. Sein Team begann die Partie engagiert und erspielte sich auch einige Möglichkeiten, doch einmal mehr wussten die Platzherren ihre Chancen nicht zu nutzen. Beste Möglichkeiten vergaben Lennart Meyer und Wyn-Nolan Weger Mitte der ersten Halbzeit. Cleverer agierten da die Gäste aus Bassen, die einen der wenigen Konter eiskalt ausnutzten und durch Marlo Richert mit 1:0 in Führung gingen (29.) und diesen Vorsprung in die Pause retteten.

Nach dem Wiederanpfiff drängten die Platzherren auf den Ausgleich, doch wie schon im ersten Durchgang waren viele Aktionen einfach zu ungenau, so dass die Gäste mögliche Angriffe bereits im Keim erstickten und ihrerseits ihr gefährliches Konterspiel aufziehen konnten. Nach einem dieser Konter hatte Mario Sonntag freie Bahn und erzielte das vorentscheidende 2:0 für sein Team (63.).

Die Gastgeber steckten nicht auf und belohnten sich in der 87. Minute mit dem Anschlusstreffer durch Wyn-Nolan Weger, doch zu mehr reichte es an diesem Tag nicht. "Wir haben wieder zu viele individuelle und taktische Fehler gemacht. Leider waren wir mit einem Kader von 15 Spielern in der Rückrunde einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Letztlich müssen wir zufrieden sein, dass wir die Klasse gehalten haben", so Holger Dzösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.