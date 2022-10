SV Ippensen gewinnt VGH Fairness-Cup der Saison 2021/22

Am Mittwoch letzter Woche (19. Oktober) ist in Barsinghausen der SV Ippensen als VGH Fairness-Cup-Sieger der Saison 2021/22 geehrt worden. Ippensen hatte in den 30 Spielen der Bezirksliga Lüneburg 3 lediglich 20 Gelbe Karten gegen sich erhalten.