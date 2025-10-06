SV Illschwang siegt spät im Spitzenspiel und holt sich Tabellenführung Verlinkte Inhalte A-Klasse Nord Kaltenbrunn SV Illschwang

Bei äußerst wechselhaftem Herbstwetter und vor rund 55 Zuschauern trafen am Sonntagnachmittag der FC Kaltenbrunn und der SV Illschwang im Topspiel der A-Klasse Nord aufeinander. Die Voraussetzungen hätten kaum spannender sein können: Der SV Illschwang reiste als Tabellenzweiter an, Kaltenbrunn lauerte punktgleich direkt dahinter auf Rang drei. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Reinhard Castrao Moreno. Der Gastgeber hatte bereits am Freitag eine starke Vorstellung abgeliefert und mit einem 6:2-Sieg gegen die SG UPO/Gebenbach II ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor allem FC-Stürmer Sterling war mit seinen vier Treffern in überragender Form und führte mit nun insgesamt zwölf Toren die Torschützenliste an – entsprechend gewarnt war der SV Illschwang.

Trotz dieser Offensivpower fanden die Gäste besser in die Partie. Schon in der 12. Minute fiel die frühe Führung für den SVI: Ein Schuss von Johannes Rösch wurde unglücklich vom Kaltenbrunner Verteidiger Bryan Reis abgefälscht und landete im eigenen Netz – das 0:1 aus Sicht des FC. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften phasenweise gute Offensivaktionen zeigten, Illschwang insgesamt aber etwas strukturierter wirkte. Nach dem Seitenwechsel kam der FC Kaltenbrunn druckvoller aus der Kabine. Die Hausherren übernahmen zunehmend die Spielkontrolle und bekamen in der 60. Minute die große Chance zum Ausgleich: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Doch Illschwangs Finn Weber, der erneut als Aushilfstorwart zwischen den Pfosten stand, zeigte eine überragende Parade und parierte den Strafstoß – ein echter Schlüsselmoment der Partie. Der gelernte Offensivspieler erwischte insgesamt einen Sahnetag und hielt sein Team mehrfach im Spiel.