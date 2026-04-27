SV Illschwang nutzt Patzer des Spitzenreiters

Besser hätte die Ausgangslage für den SV Illschwang kaum sein können: Nachdem Tabellenführer Weiherhammer bereits am Samstag mit 0:1 gegen Schnaittenbach patzte, bot sich den Hausherren im Spitzenspiel gegen den FC Kaltenbrunn die große Chance, zwei Spieltage vor Schluss die Tabellenführung zu übernehmen.

Bereits in der 4. Minute durften die Illschwanger erstmals jubeln: Nach einem abgefangenen Querpass in der Defensive der Gäste schaltete Eric Heilman blitzschnell, blieb vor dem Tor eiskalt und schob zur frühen 1:0-Führung ein.

Vor rund 130 Zuschauern und bei besten Frühlingsbedingungen (18 Grad, leicht bewölkt) pfiff Schiedsrichter Jörg Echtermeyer die Partie an – und die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr.

Auch in der Folge blieb Illschwang die spielbestimmende Mannschaft, musste sich jedoch immer wieder der körperbetonten Spielweise der Gäste erwehren. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, was sich auch in den Karten widerspiegelte – insgesamt sieben Gelbe Karten verteilte der Unparteiische im Laufe der Partie, fünf davon an die Gäste.

In der 20. Minute legte der SV Illschwang nach: Nach einem Freistoß in halbrechter Position, rund zwei Meter vor dem Strafraum, trat Johannes Rösch an – und wieder zeigte er seine Klasse bei Standards. Mit einem feinen Schlenzer über die Mauer traf er sehenswert zum 2:0.

Für die Gäste kam es noch bitterer: Kapitän Lukas Oheim musste nach einem Zweikampf verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung.

Bis zur Halbzeit blieb Illschwang tonangebend und kontrollierte die Partie. Die frühe Führung und das konsequente Pressing zahlten sich aus, sodass es mit einem verdienten 2:0 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst von vielen Zweikämpfen geprägt. Erst in der 72. Minute wurde es wieder spielerisch: Leonhard Deyerl setzte sich stark durch und brachte eine präzise Flanke in die Mitte, wo Timo Bayer lauerte und zum 3:0 einschob.

Nur wenige Minuten später fiel die endgültige Entscheidung. Johannes Rösch wurde im Strafraum zu Fall gebracht, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Moritz Behringer übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 4:0 (76.).

Damit war die Partie entschieden. In der Schlussphase plätscherte das Spiel weitgehend dahin – beide Mannschaften hatten sich mit dem Ergebnis abgefunden. Für den SV Illschwang war es nach zuletzt nervenaufreibenden Spielen eine willkommene, ruhigere Schlussphase.

Am Ende steht ein verdienter und souveräner Heimsieg für den SV Illschwang, der damit den Patzer des Spitzenreiters nutzt und im Titelrennen ein deutliches Ausrufezeichen setzt.

Ausblick:

In der kommenden Woche warten auf beide Mannschaften vermeintlich leichtere Aufgaben, die jedoch keinesfalls unterschätzt werden dürfen. Der FC Kaltenbrunn empfängt zuhause das Tabellenschlusslicht SC Eschenfelden, während der SV Illschwang auswärts bei der zweiten Mannschaft der DJK Weiden (vorletzter Tabellenplatz) gefordert ist. Beide Teams werden alles daransetzen, weitere wichtige Punkte im Saisonendspurt einzufahren.

Illschwangs Trainer Danny Graf zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden:

„Absoluter Top-Auftritt meiner Jungs. Jetzt heißt es weitermachen und vollen Fokus auf DJK Weiden.“