SV Illschwang Kunstrasen-Hallenmasters 2026

Wenn in Sulzbach-Rosenberg Anfang des neuen Jahres der Ball wieder auf Kunstrasen rollt, bedeutet das nur eines: Kunstrasen-Hallenmasters. Was vor einigen Jahren als besonderes Turnierformat begann, hat sich inzwischen zu einem Fixpunkt im regionalen Fußballkalender entwickelt – und 2026 wartet erneut ein prall gefülltes Programm mit vielen Highlights.

Gespielt wird – wie immer bei freiem Eintritt – in der Krötensee-Turnhalle auf Kunstrasen. Dieses Alleinstellungsmerkmal macht das Turnier im gesamten Landkreis einzigartig: schneller, dynamischer Hallenfußball, der den Teams alles abverlangt und die Zuschauer von der ersten Minute an mitnimmt.

Der Freitagabend steht ganz im Zeichen großer Fußball-Namen.

Erneut ist die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg zu Gast – ein Publikumsmagnet, der immer wieder Erinnerungen an frühere Heldentage weckt und zugleich zeigt, wie viel Fußballqualität auch nach der Profikarriere noch auf dem Platz steckt.

Besonders freut sich der SV Illschwang außerdem über einen Premieren-Gast:

Der FC Sternstunden nimmt erstmals am Hallenmasters teil. Die Auswahlmannschaft hat bereits beim Vereinsjubiläumswochenende auf dem Großfeld begeistert – nun dürfen sich die Zuschauer darauf freuen, sie auch in der Halle zu sehen. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch ambitionierte Teams aus der Region, die sich in zwei Gruppen messen und den prominenten Gegnern sportlich alles abverlangen wollen. Schon jetzt ist klar: Der Freitag verspricht Spannung, Emotionen und reichlich Hallenfußball auf Top-Niveau.

Nachwuchs im Rampenlicht – Regionalität als Grundgedanke

Am Samstagvormittag gehört die Bühne dem Nachwuchs. Beim D-Jugend-Turnier setzt der SV Illschwang – wie bei allen Turnieren des Wochenendes – bewusst auf Vereine aus der Umgebung.

Die Idee dahinter ist klar: Kinder aus dem Umkreis sollen die Möglichkeit bekommen, sich in einer großen Halle, vor vielen Zuschauern und unter echten Wettkampfbedingungen zu präsentieren. Für viele junge Spielerinnen und Spieler ist der Auftritt beim Hallenmasters ein besonderes Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Damen zeigen Technik und Tempo

Weiter geht es am Samstagnachmittag mit dem Damen-Turnier.

Hier treffen Teams aus der Bayernliga und Bezirksoberliga auf starke regionale Mannschaften. Die Mischung verspricht technisch sauberen Fußball, hohes Tempo und viele sehenswerte Kombinationen. Jahr für Jahr zeigt sich: Der Damenfußball hat in der Region enorm an Qualität gewonnen – und das Hallenmasters bietet die ideale Bühne, diese Entwicklung zu zeigen.

Der Höhepunkt: Herrenturnier mit Derby-Charakter

Der Samstagabend gehört traditionell den Herren – und hier schlägt das Fußballherz besonders hoch.

Acht Mannschaften kämpfen beim Herrenturnier um den Titel, und nahezu jede Begegnung hat echten Derby-Charakter. Rivalitäten, Emotionen, volle Ränge – die Mischung sorgt regelmäßig für Gänsehaut-Atmosphäre.

Im Fokus steht dabei natürlich Titelverteidiger SV Hahnbach, der entschlossen ist, seinen Erfolg zu wiederholen. Doch die Konkurrenz ist stark, und die kurzen, intensiven Spiele lassen kaum Fehler zu. Jeder Ball, jeder Zweikampf und jeder Abschluss kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Sonntag ganz im Zeichen der Kinder

Der Sonntag gehört traditionell den jüngsten Fußballern – und das mit gleich zwei Turnieren.

Am Vormittag findet das E-Jugend-Turnier statt, unter anderem mit dem bekannten Nachwuchs des SSV Jahn Regensburg. Für die regionalen Teams ist das Duell mit einer Profivereins-Jugend eine besondere Motivation.

Am Nachmittag runden die F-Junioren das Turnierwochenende ab. Hier stehen Begeisterung, Spielfreude und die ersten großen Hallenerfahrungen im Vordergrund – oft begleitet von lautstarkem Anfeuern der Familien und Fans auf den Tribünen.

Ein Wochenende, das den Fußball lebt

Drei Tage, sechs Turniere, unzählige spannende Partien – das Kunstrasen-Hallenmasters 2026 des SV Illschwang zeigt einmal mehr, wie lebendig der Fußball in der Region ist.

Tradition trifft auf Nachwuchsarbeit, Spitzenteams auf Dorfvereine – und alles findet in einer Atmosphäre statt, in der Sport, Gemeinschaft und Begeisterung im Mittelpunkt stehen.

Wer Hallenfußball liebt, sollte sich dieses Wochenende in der Krötensee-Turnhalle in Sulzbach-Rosenberg nicht entgehen lassen. Der Kunstrasen sorgt für hohes Tempo, die Teams für Leidenschaft – und die Zuschauer für die passende Stimmung.