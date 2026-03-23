SV Illschwang erfüllt Pflichtaufgabe

– Foto: Dirscherl

Am vergangenen Sonntag startete die reguläre Rückrunde der A-Klasse AM/WEN Nord. Zwar waren beide Mannschaften bereits eine Woche zuvor im Einsatz gewesen, dabei handelte es sich jedoch noch um Nachholspiele aus der Runde 2025 – und sowohl die Gastgeber als auch der SV Illschwang konnten dabei nur mäßige Ergebnisse verbuchen.

Bei frischem, bewölktem Frühlingswetter fanden sich dennoch zahlreiche Zuschauer auf dem Sportplatz in Michaelpoppenricht ein. Beide Mannschaften wollten die Ergebnisse der Vorwoche korrigieren und mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten.

Die Spielgemeinschaft aus Michaelpoppenricht und Traßlberg musste sich auswärts beim SC Germania Amberg II mit 0:2 geschlagen geben, während der SV Illschwang zuhause gegen die unangenehmen Gäste aus Hütten nicht über ein 2:2 hinaus kam.

Die Partie begann allerdings direkt mit einer unschönen Szene. Bereits nach rund 30 Sekunden blieb Martin Koller, der linke Flügelspieler der SG, nach einem Pressschlag mit Illschwangs Außenverteidiger Leonhard Deyerl mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Zwar versuchte er es zunächst noch einmal, musste jedoch bereits in der 5. Minute feststellen, dass es nicht weitergeht. Für ihn kam Pascal David ins Spiel.

Die Anfangsphase der Begegnung war geprägt von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Fehlpässe und misslungene Dribblings verhinderten einen wirklichen Spielfluss. Besonders dem Illschwanger Coach Danny Graf gefiel das Auftreten seiner Mannschaft überhaupt nicht, weshalb er bereits in der 23. Minute reagierte und die ersten Wechsel vornahm: Eric Heilmann ersetzte Leonhard Deyerl, während Fabian Leipold für Fabian Hartmann ins Spiel kam.

Die Umstellungen zeigten Wirkung. Gegen Ende der ersten Halbzeit fand der Tabellenführer besser in die Partie und konnte über das Zentrum mehr Kontrolle aufbauen. Vor allem das Zusammenspiel von Rösch, Süß und Leipold brachte zunehmend Struktur ins Illschwanger Spiel.

In der 33. Minute fiel schließlich der Führungstreffer: Nach einem Einwurf von Heilmann kam Moritz Behringer zum Abschluss und nutzte die Gelegenheit direkt zur 1:0-Führung für den SV Illschwang.

Nur vier Minuten später legten die Gäste nach. Nach einem sehenswerten, direkten Steckpass von Tommi Süß lief Timo Bayer alleine auf das Tor der SG zu und schob den Ball abgeklärt rechts am Keeper vorbei zum 2:0 ein.

Kurz vor der Pause erhöhte Illschwang noch einmal. Nach einem Eckball von Behringer legte Bayer quer auf Süß, der in der 42. Minute zum 3:0 vollendete. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Die erste Hälfte zeigte ein gemischtes Bild: Der SV Illschwang nutzte seine Chancen konsequent, tat sich jedoch lange schwer, richtig ins Spiel zu finden. SG-Torwart Lukas Scherr konnte sich dennoch mehrfach mit guten Paraden auszeichnen, vor allem in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Die Gastgeber tauchten ebenfalls vereinzelt vor dem Illschwanger Tor auf, konnten jedoch keinen wirklich zwingenden Abschluss auf das Gehäuse bringen.

Zur zweiten Halbzeit brachte die SG Michaelpoppenricht/Traßlberg frische Kräfte: Oliver Sander ersetzte Maximilian Heilmeier, Manuel Ott kam für Marco Heinl und Fares Alzamel für Benedikt Kopf. Die Wechsel brachten jedoch nicht den erhofften Schwung ins Spiel der Gastgeber.

Stattdessen kontrollierte Illschwang die Partie zunehmend, ohne dabei allerdings noch einmal wirklich Tempo aufzunehmen. Immer wieder wurde es über die rechte Seite gefährlich, wo vor allem Heilmann und Rauch Akzente setzten. Häufig fehlte jedoch ein Abnehmer in der Mitte oder der Abschluss blieb zu ungefährlich.

In der 51. Minute fiel dennoch das vierte Tor für die Gäste. Nach einem Angriff über die rechte Seite und einer Hereingabe von Heilmann kam Moritz Behringer zum Abschluss. Der Ball wurde noch von Oliver Sander abgefälscht und landete schließlich zum 4:0 im Tor.

In der 70. Minute wechselte Illschwang erneut: Finn Weber und Fabian Brunner kamen für Nico Kohl und Timo Bayer ins Spiel, die sich ihren vorzeitigen Feierabend verdient hatten. Auch Deyerl und Hartmann durften später noch einmal ran, ehe sie kurz darauf wieder gegen Heilmann und Leipold getauscht wurden.

Am Spielstand änderte sich in der Schlussphase jedoch nichts mehr. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg nahm der SV Illschwang schließlich die drei Punkte mit nach Hause.

Illschwangs Trainer Danny Graf blickte nach der Partie folgendermaßen auf die 90 Minuten zurück:

„Die ersten 20 Minuten waren schwierig für uns. Da hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir 0:2 hinten liegen. Der Gegner hat sehr aggressiv gepresst und uns immer wieder vor Probleme gestellt. Danach ging aber ein Ruck durch die Mannschaft und wir konnten unser gewohntes Spiel aufziehen und zur Halbzeit verdient führen. In der zweiten Halbzeit lief das Spiel dann so dahin. Wir haben verdient gewonnen und schauen jetzt schon wieder auf unseren nächsten Gegner Freihung.“

Am Ende steht somit ein verdienter, wenn auch kein besonders attraktiver Sieg für den SV Illschwang zu Buche. Unter dem Motto „Pflichtaufgabe erledigt“ kann der Tabellenführer weiterhin von der Spitze der A-Klasse grüßen.

Für die SG Michaelpoppenricht/Traßlberg II bedeutet die elfte Niederlage im 18. Spiel hingegen, den Blick schnell wieder nach vorne zu richten. Bereits in der kommenden Woche steht das nächste wichtige Spiel beim Tabellenschlusslicht SC Eschenfelden an.