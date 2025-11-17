SV Illschwang dreht nach schwacher erster Hälfte auf

Bei klassischem Herbstwetter und rund 80 Zuschauern traf der Tabellenführer SV Illschwang am Sonntag auf den 1. FC Neukirchen II, der zuletzt mit einem starken 1:1 gegen Germania Amberg II aufhorchen ließ. Die Rollen waren dennoch klar verteilt – zumindest auf dem Papier. Auf dem Platz entwickelte sich jedoch zunächst ein anderes Bild.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start. Mit hohem Tempo, engem Stellungsspiel im Mittelfeld und vielen Angriffen über die linke Seite setzte Neukirchen die Illschwanger Defensive früh unter Druck. Der SV I fand kaum Zugriff, wirkte im Zentrum teils überfordert und verlor viele zweite Bälle.

Neukirchen dominiert den ersten Durchgang – Illschwang findet kaum ins Spiel

Folgerichtig fiel in dieser Phase auch das 1:0: Nach einem Angriff über links und einem Abpraller landete der Ball vor den Füßen von Martin Bursik, der aus etwa elf Metern satt abschloss.

Doch die Illschwanger Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ein feiner Steckpass von Johannes Rösch hebelte die kompakte Neukirchner Defensive aus, Julian Rauch setzte sich über links durch und verwandelte eiskalt zum 1:1-Ausgleich (20.). Trotz des Treffers blieb Neukirchen bis zur Pause tonangebend und hätte sich eine erneute Führung durchaus verdienen können, brachte den Ball aber nicht mehr im Tor unter.

Halbzeit-Umstellung bringt die Wende – Kohl, Heilman & Behringer drehen das Zentrum

In der Pause reagierte das Illschwanger Trainerteam und stellte gleich mehrfach um:

Behringer rückte von außen auf die Sechserposition, während Kohl und Heilman als neue Außenverteidiger in die Partie kamen. Vor allem Heilman brachte über rechts sofort frischen Schwung rein, gewann wichtige Zweikämpfe und setzte Akzente im Aufbau.

Diese Maßnahmen zeigten Wirkung: Illschwang trat nun wie ein Tabellenführer auf, lief die Innenverteidiger der Hausherren früh an, provozierte Ballgewinne in der Neukirchner Hälfte und erhöhte den Druck minütlich. Torchancen im Minutentakt waren die Folge – einzig die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.

Rauch schnürt den Doppelpack – Maderer trifft kurios zum 1:3

In der 65. Minute war der Bann gebrochen: Ein langer Ball von Innenverteidiger Ertel segelte über die Abwehr hinweg, Rauch startete im richtigen Moment, setzte sich durch und vollendete überlegt zur 1:2-Führung.

Neukirchen kam zwar immer wieder durch Entlastungsangriffe gefährlich nach vorne, scheiterte aber an der konsequenten Illschwanger Defensive oder am letzten Pass.

Den Schlusspunkt setzte dann ein besonderes Tor:

Ein Freistoß aus der eigenen Hälfte von Lukas Maderer flog an Freund und Feind vorbei direkt ins Neukirchner Tor (81.). Entscheidend: Timo Bayer irritierte den Keeper mit einem feinen Tänzle-Manöver – ein wichtiger Beitrag zum kuriosen Treffer.

Tabellenführer behauptet Platz an der Sonne – Neukirchen verharrt im Mittelfeld

Trotz der Niederlage bleibt der 1. FC Neukirchen II auf Rang sieben. In den vergangenen fünf Spielen konnten jedoch nur fünf Punkte geholt werden.

Illschwang dagegen untermauert seine Ambitionen:

Mit nur 12 Gegentoren stellt der SV I die beste Defensive der Liga und führt die Tabelle mit 10 Siegen, 4 Remis und lediglich 2 Niederlagen weiterhin an.

Ausblick

Nächsten Sonntag reist Neukirchen zur SG SC Eschenfelden I / TSV Königstein III, während Tabellenführer Illschwang zuhause Concordia Hütten empfängt.