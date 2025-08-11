SV Illschwang bleibt Tabellenführer – 6:0-Erfolg in Schnaittenbach

Am Freitagabend stand für den TuS Schnaittenbach eine echte Bewährungsprobe auf dem Programm: Mit dem SV Illschwang war der Spitzenreiter der A-Klasse zu Gast, der nach einem beeindruckenden 10:0-Erfolg in der Vorwoche mit reichlich Rückenwind anreiste. Bei sommerlichen Temperaturen und gut gefüllten Rängen – rund 110 Zuschauer verfolgten die Partie – eröffnete Schiedsrichter Thorsten Pentner pünktlich um 18:30 Uhr das Spiel.

Nach einer kurzen Phase im Mittelfeld setzte Illschwang gleich die ersten Ausrufezeichen. In der 7. Minute spielte sich die Gäste-Offensive mustergültig über die linke Seite durch. Bastian Englhard bediente Johannes Rösch, der aus kurzer Distanz sicher zum 0:1 einschob. Acht Minuten später folgte bereits der nächste Treffer: Eric Heilman legte quer auf Julian Rauch, der eiskalt vollstreckte – 0:2.

Illschwang blieb am Drücker und erhöhte nur zwei Minuten später. Wieder war Englhard der Vorlagengeber, diesmal per Eckball. Fabian Hartmann stand goldrichtig im Zentrum und drückte den Ball kompromisslos zum 0:3 über die Linie.

Rückschlag für Schnaittenbach

Ein unschöner Moment folgte in der 30. Minute: TuS-Spieler Fabian Schuffenhauer verletzte sich nach einem unglücklichen Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter Buhr und musste behandelt sowie ausgewechselt werden. An dieser Stelle gute Besserung!

Bis zur Pause nahm Illschwang das Tempo etwas raus, Schnaittenbach versuchte sich durch lange Bälle zu befreien. Tizian Hülle hielt einige dieser Zuspiele stark fest und leitete sie auf die Außenbahnen weiter, doch die nötige Präzision im Abschluss fehlte, sodass keine zwingenden Chancen entstanden.

Illschwang entscheidet früh in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste: Illschwang übernahm sofort die Kontrolle und schlug schnell zu. In der 48. Minute schloss Moritz Behringer nach feiner Vorarbeit von Rösch technisch stark ins lange Eck zum 0:4 ab. Rösch zeigte sich über das gesamte Spiel hinweg als einer der auffälligsten Akteure und glänzte sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter.

Im weiteren Verlauf dominierten die Gäste das Mittelfeld und ließen Ball und Gegner laufen. Schnaittenbach versuchte über Einsatz und Zweikämpfe dagegenzuhalten, kam aber kaum noch gefährlich in den Strafraum.

Später Doppelschlag setzt Schlusspunkt

In der 79. Minute belohnte sich Kapitän Felix Dirscherl für seine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und verwertete nach präzisem Zuspiel von Rösch zum 0:5. Kurz vor dem Abpfiff durfte dann auch der eingewechselte Thilo Utz jubeln: Nach einer Flanke von Finn Weber traf er in der 90. Minute ins kurze Eck und besiegelte den 0:6-Endstand.

Fazit und Ausblick

Der SV Illschwang bestätigte mit einer souveränen Vorstellung seine starke Frühform und bleibt nach drei Spieltagen Tabellenführer. Schnaittenbach zeigte phasenweise gute Ansätze, konnte den Gästen jedoch über die gesamte Spieldauer nicht gefährlich werden.

Am kommenden Spieltag reist der TuS Schnaittenbach zum SC Germania Amberg II, während der SV Illschwang zuhause den 1. FC Neukirchen II empfängt.