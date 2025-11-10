SV Illschwang bleibt Tabellenführer

Bei klassischem Herbstwetter und rund 100 Zuschauern eröffnete Schiedsrichter Thomas Scheles um 14 Uhr die Partie zwischen dem SV Illschwang und dem TuS Schnaittenbach. Illschwang lief ganz in Blau auf, die Gäste in Gelb-Blau.

Einer dieser Freistöße führte schließlich zur Führung: Nach einem zunächst abgewehrten Ball brachte Moritz Habermehl das Leder erneut in den Strafraum, Fabian Hartmann steckte klug auf Timo Bayer durch, der in der 15. Minute den Torwart umkurvte und überlegt zum 1:0 einschob.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und zeigten von Beginn an, wie ernst sie den Gegner nahmen. Trotz einer Rotation auf gleich vier Positionen setzte Illschwang die Schnaittenbacher Defensive früh unter Druck und zwang sie immer wieder zu riskanten Pässen und Ballverlusten. Besonders auffällig in der Anfangsphase war Johannes Rösch, der mit starkem Einsatz und cleverem Zweikampfverhalten zahlreiche Bälle eroberte und so gefährliche Standardsituationen herausholte.

Danach kam jedoch ein Bruch ins Illschwanger Spiel. Schnaittenbach fand über lange Bälle von Andreas Friedl sowie über die spielstarke Zentrale mit Erdi Yalcin und Parfait Douhadji besser in die Partie. Im Illschwanger Mittelfeld schlich sich Unordnung ein, die bis zur Pause anhielt – doch die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen. Mit einer knappen 1:0-Führung ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich der Tabellenführer wieder und passte sich dem zunehmend schwer bespielbaren Geläuf besser an. Durch aggressives Anlaufen setzte man die Gästeabwehr erneut unter Druck – und diesmal zahlte sich das aus. In der 50. Minute eroberte Timo Bayer einen zu kurz geratenen Pass, blieb cool vor dem Keeper und erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 2:0.

In der 68. Minute folgte dann die Vorentscheidung: Nach einer Flanke von rechts brachte Bayer den Ball in den Strafraum, wo nach kurzem Durcheinander Felix Dirscherl zur Stelle war und das Leder zum 3:0 ins rechte Eck beförderte. Die Schnaittenbacher Hintermannschaft machte dabei keine gute Figur.

Trotz des klaren Rückstands steckten die Gäste nicht auf. Unruheherd Daniel Deyerl sorgte immer wieder für Entlastung und belohnte sich in der 90. Minute: Ein eigentlich ungefährlicher Freistoß segelte in den Strafraum, Illschwang bekam den Ball nicht geklärt – und Deyerl staubte zum 3:1-Endstand ab.

Eine insgesamt faire Partie mit wenigen Aufregern, die Schiedsrichter Scheles souverän leitete.

SV Illschwang Trainer Danny Graf nach dem Spiel:

„Wir sind super in das Spiel gekommen und sehr dominant aufgetreten – trotz zahlreicher Änderungen. Nach dem 1:0 haben wir allerdings bis zur Halbzeit zu wenig gemacht, um das Ergebnis auszubauen. Nach der Pause war es dann ein richtig guter Auftritt und ein verdienter Sieg.“

Mit dem Heimsieg behauptet der SV Illschwang den Platz an der Sonne und reist kommende Woche zum 1. FC Neukirchen II.

Der TuS Schnaittenbach bleibt im gesicherten Mittelfeld (Platz 9) und empfängt als Nächstes den Tabellenletzten SC Eschenfelden.