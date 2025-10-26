SV Illschwang bestätigt Fußballabteilungsleitung

Bereits am Freitagabend, zwei Tage vor der Jahreshauptversammlung des SV Illschwang, stand im Sportheim die Wahl der Abteilungsleitung Fußball auf dem Programm. Im Rahmen einer Spielersitzung eröffnete Spartenleiter Florian Roth die Veranstaltung und blickte gemeinsam mit seinem Team – Alexander Pickel, Moritz Behringer und Felix Dirscherl – auf erfolgreiche Jahre zurück.
Im Tätigkeitsbericht wurde die enge Zusammenarbeit mit dem Trainerteam hervorgehoben. Besonders erfreulich: Mehrere Nachwuchsspieler konnten in die Herrenmannschaften integriert werden. Zudem wurde neue Teamkleidung angeschafft, was durch bestehende und neue Sponsoren ermöglicht wurde.
Trainer Danny Graf lobte die Entwicklung der Mannschaft: „Wir dürfen stolz sein, wo wir mittlerweile stehen.“ Nach dem errungenen Herbstmeistertitel in der A-Klasse Nord bat er zugleich darum, „weiter befreit aufzuspielen und keinen unnötigen Druck aufzubauen“.
Im Anschluss übernahm Ehrenvorsitzender Thomas Dirler die Wahlleitung. Florian Roth wurde einstimmig im Amt bestätigt. Ebenso einstimmig wurden Alexander Pickel, Moritz Behringer und Felix Dirscherl als seine Stellvertreter gewählt. Die Amtszeit der neuen Abteilungsleitung beträgt drei Jahre.
Die Wahl endete mit einem dreifach kräftigen „Hip Hip – Hurra“. Damit ist die Fußballabteilung des SV Illschwang gut gerüstet für die kommenden drei Jahre. Am Sonntag folgt im Rahmen der Jahreshauptversammlung der offizielle Tätigkeitsbericht des Abteilungsteams.