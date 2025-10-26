SV Illschwang bestätigt Fußballabteilungsleitung

Bereits am Freitagabend, zwei Tage vor der Jahreshauptversammlung des SV Illschwang, stand im Sportheim die Wahl der Abteilungsleitung Fußball auf dem Programm. Im Rahmen einer Spielersitzung eröffnete Spartenleiter Florian Roth die Veranstaltung und blickte gemeinsam mit seinem Team – Alexander Pickel, Moritz Behringer und Felix Dirscherl – auf erfolgreiche Jahre zurück.

Im Tätigkeitsbericht wurde die enge Zusammenarbeit mit dem Trainerteam hervorgehoben. Besonders erfreulich: Mehrere Nachwuchsspieler konnten in die Herrenmannschaften integriert werden. Zudem wurde neue Teamkleidung angeschafft, was durch bestehende und neue Sponsoren ermöglicht wurde.