SV Illschwang behauptet sich im Spitzenspiel

Illschwang. Tabellenführer SV Illschwang bleibt weiter ungeschlagen. Im Duell mit dem bis dato ebenfalls starken Drittplatzierten aus Neukirchen setzten sich die Gastgeber am Sonntag mit 2:0 durch und verteidigten damit ihre Spitzenposition in der A-Klasse Nord. Die Zuschauer sahen eine umkämpfte, aber faire Partie, in der Illschwang früh die Weichen stellte.
Von Beginn an war zu spüren, dass sich zwei formstarke Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld bestimmten die ersten Minuten, klare Chancen blieben zunächst Mangelware. In der 10. Minute ging der SV Illschwang jedoch mit seiner ersten echten Gelegenheit in Führung: Innenverteidiger Lukas Maderer startete einen mutigen Vorstoß durch die Mitte, spielte im richtigen Moment zu Kapitän Felix Dirscherl, der das Zuspiel sauber verarbeitete und überlegt ins lange Eck einschob – 1:0.
Danach entwickelte sich ein Spiel mit längeren Ballbesitzphasen auf beiden Seiten. Neukirchen suchte immer wieder den schnellen Außenbahnspieler Sven Wuttig, der mit Tempo für Unruhe sorgte, aber gegen die aufmerksame Abwehr der Gastgeber nicht entscheidend zum Abschluss kam. In der 34. Minute nutzte Illschwang seinerseits einen folgenschweren Fehlpass der Gäste im Zentrum: Bastian Englhard schaltete blitzschnell und traf mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck zum 2:0.
Kurz vor der Pause musste der Torschütze jedoch verletzt ausgewechselt werden. Englhard verdrehte sich das Knie und konnte nicht weitermachen – für ihn kam Eric Heilman ins Spiel. In der 44. Minute sorgte eine kuriose Szene noch einmal für Aufregung: Nach einem Ballkontakt des Schiedsrichters gelangte das Leder zu einem Neukirchener Spieler, der durch einen Steckpass seinen Angreifer in Aktion brachte, welcher zum vermeintlichen 2:1 einschoss. Referee Thorben Kreiser nahm den Treffer allerdings zurück und entschied regelkonform auf Schiedsrichterball. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Neukirchen mehr und mehr das Kommando im Mittelfeld und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 65. Minute hatten die Gäste ihre beste Gelegenheit, als ein Freistoß aus zentraler Position gefährlich durch die Mauer abgefälscht wurde – doch Illschwangs Keeper Maximilian Brem reagierte glänzend und verhinderte mit einer starken Parade das Gegentor.
In der Schlussphase verflachte die Partie zunehmend. Illschwang lauerte auf Konter, konnte aber mehrere aussichtsreiche Umschaltsituationen nicht in Tore ummünzen. Neukirchen fehlte trotz viel Ballbesitz im Mittelfeld letztlich die Durchschlagskraft, um den Tabellenführer noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.
Nach gut 100 Minuten inklusive Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Kreiser eine hitzige, aber stets faire Begegnung ab.
Fazit: Illschwang setzte sich in einem Spiel auf Augenhöhe dank zweier früher Treffer durch und bleibt Tabellenführer. Neukirchen II musste nach zwei Auftaktsiegen die erste Niederlage einstecken und reiht sich im Mittelfeld ein.
Ausblick: Der SV Illschwang gastiert kommende Woche beim starken Konkurrenten in Hütten, während Neukirchen II zu Hause den SC Eschenfelden empfängt.