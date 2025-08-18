SV Illschwang behauptet sich im Spitzenspiel Verlinkte Inhalte A-Klasse Nord Neukirchen II SV Illschwang

Illschwang. Tabellenführer SV Illschwang bleibt weiter ungeschlagen. Im Duell mit dem bis dato ebenfalls starken Drittplatzierten aus Neukirchen setzten sich die Gastgeber am Sonntag mit 2:0 durch und verteidigten damit ihre Spitzenposition in der A-Klasse Nord. Die Zuschauer sahen eine umkämpfte, aber faire Partie, in der Illschwang früh die Weichen stellte. Von Beginn an war zu spüren, dass sich zwei formstarke Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld bestimmten die ersten Minuten, klare Chancen blieben zunächst Mangelware. In der 10. Minute ging der SV Illschwang jedoch mit seiner ersten echten Gelegenheit in Führung: Innenverteidiger Lukas Maderer startete einen mutigen Vorstoß durch die Mitte, spielte im richtigen Moment zu Kapitän Felix Dirscherl, der das Zuspiel sauber verarbeitete und überlegt ins lange Eck einschob – 1:0.

Danach entwickelte sich ein Spiel mit längeren Ballbesitzphasen auf beiden Seiten. Neukirchen suchte immer wieder den schnellen Außenbahnspieler Sven Wuttig, der mit Tempo für Unruhe sorgte, aber gegen die aufmerksame Abwehr der Gastgeber nicht entscheidend zum Abschluss kam. In der 34. Minute nutzte Illschwang seinerseits einen folgenschweren Fehlpass der Gäste im Zentrum: Bastian Englhard schaltete blitzschnell und traf mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck zum 2:0. Kurz vor der Pause musste der Torschütze jedoch verletzt ausgewechselt werden. Englhard verdrehte sich das Knie und konnte nicht weitermachen – für ihn kam Eric Heilman ins Spiel. In der 44. Minute sorgte eine kuriose Szene noch einmal für Aufregung: Nach einem Ballkontakt des Schiedsrichters gelangte das Leder zu einem Neukirchener Spieler, der durch einen Steckpass seinen Angreifer in Aktion brachte, welcher zum vermeintlichen 2:1 einschoss. Referee Thorben Kreiser nahm den Treffer allerdings zurück und entschied regelkonform auf Schiedsrichterball. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Kabinen.