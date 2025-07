SV Hutthurm II: Frischer Wind für die Saison 2025/2026 - Sieben Neuzug

Gleich acht neue Gesichter werden das Team zur Saison 2025/2026 verstärken — ein Mix aus vielversprechender Jugend und Rückkehrern mit Erfahrung.

Mit Leopold Buchbauer und Fabian Kinateder wechseln zwei ambitionierte Talente aus der U19 des SV Prag in den Herrenbereich und schließen sich dem SV Hutthurm an. Ebenfalls aus Prag kommt Maximilian Kinateder - und komplettiert damit das Brüder-Trio in den Reihen der zweiten Mannschaft.

Aus der eigenen A-Jugend rücken mit Fazel Hoseini, Alit Shakjiri und Jannik Stadler drei weitere Talente auf, die nun den Schritt in den Herrenbereich wagen und das Vertrauen des Vereins genießen. Als weiteren neuzugang verkündet der SV Hutthurm den eben dazugestoßenen Suleiman Suleiman.

Mit Sebastian Küblböck kehrt zudem ein Spieler mit Hutthurmer Vergangenheit zurück: Der technisch versierte Mittelfeldmann spielte bereits bis 2017 in der Jugend des SVH, ehe er über Eberhardsberg und Schalding-Heining, wo er in der U19-Landesliga auflief, wertvolle Erfahrung sammelte. Zuletzt war er beim DJK Hochwinkl aktiv.

Ein weiterer Rückkehrer ist Luca Stadler. Der 20-Jährige meldet sich nach einer Fußballpause zurück und bringt aus seiner Zeit beim FC Passau in der Bezirksoberliga-Jugend wichtige Grundlagen mit.

Auch im Trainerteam gibt es eine bedeutende Veränderung: Coach Christoph Kinateder wird neben Lea Kinateder diese Saison von Erwin Kurz unterstützt. Der neue Co-Trainer bringt fachliche Qualität und neue Impulse mit ins Team und ergänzt das Trainerduo.

(Nicht im Bild: Sebastian Küblböck)